Catarro constante na garganta: de rinite a refluxo, entenda as causas
A sensação de 'pigarro' é sua companheira diária? Entenda o que pode estar por trás do problema e descubra dicas simples para aliviar o sintoma
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A sensação de ter um "pigarro" ou catarro preso na garganta é um incômodo que afeta muitas pessoas. Embora muitas vezes seja temporário, quando se torna constante, pode indicar uma condição subjacente que merece atenção. Esse sintoma, frequentemente ligado ao gotejamento pós-nasal, ocorre quando o excesso de muco escorre do nariz para a parte de trás da garganta.
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Principais causas do catarro constante
Diversos fatores podem levar à produção excessiva de muco e à sensação persistente de catarro na garganta. Conheça os mais comuns:
1. Rinite alérgica e Sinusite
Processos inflamatórios como a rinite alérgica e a sinusite estão entre as principais causas. A inflamação das vias nasais e dos seios da face leva ao aumento da produção de muco, que acaba escorrendo para a garganta, causando o gotejamento pós-nasal e a irritação local.
2. Refluxo Gastroesofágico e Laringofaríngeo
O refluxo não se limita ao estômago. No refluxo laringofaríngeo, o ácido estomacal sobe até a laringe e a faringe, irritando a região e estimulando as glândulas a produzirem mais muco como forma de proteção. Muitas vezes, a pessoa não sente a clássica azia, apenas o pigarro constante.
3. Resfriados e outras infecções respiratórias
Após um resfriado, gripe ou outra infecção viral, é comum que o corpo continue produzindo mais muco por um período, levando a uma sensação prolongada de catarro mesmo após a melhora dos outros sintomas.
4. Fatores ambientais e Tabagismo
A exposição a ar muito seco, poluição, fumaça de cigarro e outros irritantes ambientais pode ressecar ou irritar as mucosas das vias respiratórias. O corpo reage produzindo mais muco para se lubrificar e proteger, resultando no pigarro. O tabagismo é um irritante direto e uma causa frequente do sintoma em fumantes.
Quando procurar um médico?
Embora geralmente benigno, o catarro constante na garganta exige uma avaliação médica se vier acompanhado de alguns sinais de alerta. Procure um especialista se você notar:
Catarro com sangue;
Febre persistente;
Dificuldade para respirar ou engolir;
Perda de peso inexplicada;
Dor no peito ou rouquidão que não melhora.
Dicas para aliviar o catarro na garganta
Enquanto você investiga a causa com um profissional, algumas medidas simples podem ajudar a aliviar o desconforto:
Hidrate-se: Beber bastante água ajuda a fluidificar o muco, facilitando sua eliminação;
Faça lavagem nasal: Usar soro fisiológico para limpar as narinas remove o excesso de muco e irritantes;
Umidifique o ambiente: Um umidificador de ar pode ajudar a evitar o ressecamento das vias aéreas, especialmente em climas secos ou durante o inverno;
Evite irritantes: Fique longe de fumaça de cigarro, poeira e produtos químicos com cheiro forte;
Eleve a cabeceira da cama: Se a causa for refluxo, dormir com a cabeça mais elevada pode ajudar a impedir que o ácido estomacal chegue à garganta.
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Lembre-se: este conteúdo tem fins informativos. O diagnóstico correto e o tratamento adequado devem ser indicados por um médico.