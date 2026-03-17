Comer menos nem sempre ajuda: 5 fatores que influenciam a perda de peso

A ideia de que comer cada vez menos é o caminho mais rápido para emagrecer ainda é bastante comum entre quem quer perder peso. No entanto, especialistas alertam que a simples redução da quantidade de alimentos pode não ser a estratégia mais eficaz — e, em alguns casos, pode até prejudicar o processo.

Segundo a nutricionista Priscila Rodrigues, que atua nas áreas de reeducação alimentar e emagrecimento, dietas muito restritivas podem provocar um movimento de adaptação do organismo.

“Quando a pessoa reduz demais a ingestão de alimentos, o corpo pode desacelerar o metabolismo como mecanismo de defesa. Isso pode aumentar a fome, reduzir a energia e dificultar a manutenção do peso perdido”, explica.

De acordo com a especialista, o emagrecimento saudável depende de diversos fatores ligados ao funcionamento do organismo e ao estilo de vida. A seguir, ela destaca cinco pontos que fazem diferença para quem busca perder peso de forma equilibrada e duradoura.

1. Coma bem

Mais importante do que apenas reduzir calorias é garantir uma alimentação equilibrada e nutritiva, lembra Priscila. Alimentos ricos em fibras, proteínas e nutrientes ajudam na saciedade e contribuem para o funcionamento adequado do metabolismo.

2. Pare de olhar só para a balança

Focar apenas no peso da balança pode levar a interpretações equivocadas sobre o processo de emagrecimento.

“O mais importante não é apenas perder peso, mas reduzir gordura corporal preservando a massa muscular. Isso contribui para um metabolismo mais ativo e para resultados mais sustentáveis”, explica a nutricionista.

3. Vá dormir

Você sabia que dormir mal pode interferir na produção de hormônios relacionados à fome e à saciedade? Essa desregulação favorece o aumento do apetite e dificulta o controle alimentar.

4. Controle o estresse

A gente sabe que é difícil! Mas, a nutricionista afirma que altos níveis de estresse também podem impactar o emagrecimento. Em momentos assim, o estresse pode aumentar a vontade de consumir alimentos mais calóricos e interferir no equilíbrio hormonal. Quem nunca beliscou um docinho no escritório na semana de entrega de um grande projeto?

5. Garanta a hidratação

A saúde intestinal e a ingestão adequada de água são fatores importantes para o funcionamento do organismo e para o metabolismo. Antes de qualquer coisa, beba água.

Dica bônus: mudança de hábitos é a chave para resultados duradouros.

Priscila lembra que, quando se trata de emagrecer com saúde, a pressa também é inimiga da perfeição. Segundo a especialista, estratégias baseadas em educação nutricional global e mudanças graduais de hábitos costumam gerar resultados mais consistentes ao longo do tempo.

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“Cada pessoa tem uma rotina, um metabolismo e objetivos diferentes. Por isso, digo aos meus pacientes que não se comparem com outras pessoas em processo de emagrecimento. Cada corpo exige estratégias nutricionais personalizadas e adaptadas à realidade daquele indivíduo”, afirma a nutricionista.