Excesso de peso eleva risco de morte cardíaca em até 6 vezes

Pessoas com diabetes tipo 2 têm risco até seis vezes maior de morte súbita cardíaca, segundo estudo publicado em dezembro de 2025 no European Heart Journal. O dado chama atenção porque a obesidade, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença metabólica, tem avançado de forma expressiva no Brasil e no mundo.

No cenário nacional, os indicadores também preocupam. Dados do Vigitel, sistema de vigilância do Ministério da Saúde, mostram que a obesidade mais que dobrou nas últimas duas décadas. Atualmente, mais de 60% dos adultos brasileiros estão acima do peso. No mesmo período, também houve aumento nos índices de hipertensão e diabetes, condições que ampliam significativamente a probabilidade de infarto, AVC e insuficiência cardíaca.

Segundo Flávia Pieroni, endocrinologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, a obesidade vai muito além do aumento do peso corporal. “Estamos falando de uma doença crônica que altera o metabolismo e mantém o organismo em estado de inflamação constante. Esse processo favorece a resistência à insulina, aumenta o risco de diabetes tipo 2 e provoca danos progressivos aos vasos sanguíneos, o que eleva de forma importante a chance de complicações cardiovasculares”, explica.

A cardiologista Fernanda Erthal, do laboratório Bronstein e da clínica CDPI, da Dasa, no Rio de Janeiro, explica que excesso de peso pode gerar uma sobrecarga contínua ao sistema cardiovascular. “Com o aumento da massa corporal, o coração precisa trabalhar mais para bombear sangue, e a pressão arterial tende a se elevar.”

“Além disso, o excesso de gordura, especialmente a gordura visceral (aquela que se acumula na região abdominal), está associado a um estado inflamatório persistente no organismo. Esse processo favorece o desenvolvimento de placas nas artérias e aumenta o risco de infarto, insuficiência cardíaca e outras complicações cardiovasculares. Manter um peso saudável é uma das formas mais importantes de proteger o coração ao longo da vida”, afirma Fernanda.

Outro ponto de atenção alertado pela médica é sobre a mudança no perfil etário das doenças cardiovasculares. Se antes eram mais frequentes após os 60 anos, hoje os especialistas observam eventos cada vez mais precoces, especialmente em pessoas com múltiplos fatores de risco metabólico, como obesidade, hipertensão e diabetes.

Diagnóstico precoce reduz riscos cardiovasculares

Controlar o peso não é apenas uma questão estética, mas uma medida essencial de proteção ao coração. A identificação precoce de alterações metabólicas e cardiovasculares permite intervenções capazes de reduzir significativamente a ocorrência de eventos graves.

Entre os principais exames indicados para avaliação preventiva estão a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada e o perfil lipídico, que ajudam a identificar alterações como diabetes e colesterol elevado.

Do ponto de vista cardiovascular, a avaliação médica pode incluir exames complementares para investigar fatores de risco e possíveis alterações no coração. Segundo Fernanda, entre os mais utilizados estão:

Ecocardiograma : avalia a estrutura e o funcionamento do coração

: avalia a estrutura e o funcionamento do coração Teste ergométrico : analisa a resposta ao esforço físico

: analisa a resposta ao esforço físico MAPA : monitora a pressão arterial ao longo de 24 horas

: monitora a pressão arterial ao longo de 24 horas Angiotomografia de coronárias : capaz de identificar placas nas artérias de forma não invasiva

: capaz de identificar placas nas artérias de forma não invasiva Ressonância magnética cardíaca: fornece imagens detalhadas das estruturas cardíacas

A escolha dos exames é sempre individualizada e depende do perfil clínico de cada paciente. Quando indicados de forma adequada, eles ajudam na identificação precoce de alterações e na definição da melhor estratégia de acompanhamento e tratamento.

O Dia Mundial da Obesidade, lembrado nesta quarta-feira (4/3), alerta que tratar o excesso de peso significa interromper um ciclo de inflamação, descontrole metabólico e sobrecarga cardíaca. Quanto mais precoce for a intervenção, maiores são as chances de evitar complicações potencialmente fatais.