Infarto silencioso: 7 sinais que o corpo dá e você pode ignorar

A morte do influenciador digital Henrique Maderite, aos 50 anos, acendeu um alerta nacional para um perigo muitas vezes subestimado: o infarto silencioso. Diferente da imagem clássica de dor forte no peito, os ataques cardíacos podem se manifestar com sinais atípicos, que são facilmente confundidos com problemas de saúde menos graves, como indigestão ou cansaço excessivo.

O infarto silencioso ocorre quando o fluxo de sangue para o coração é bloqueado, mas os sintomas são leves, vagos ou até mesmo inexistentes para algumas pessoas. Isso faz com que muitos ignorem os sinais e não procurem ajuda médica a tempo, o que pode levar a danos permanentes no músculo cardíaco ou até mesmo à morte súbita.

Ficar atento às mensagens que o corpo envia é fundamental para uma ação rápida. Reconhecer os sinais que fogem do óbvio pode salvar vidas, especialmente em grupos de maior risco, como mulheres, idosos e pessoas com diabetes, que tendem a apresentar sintomas menos convencionais.

Sinais de um infarto silencioso

A dor no peito nem sempre é o principal sintoma. É crucial observar um conjunto de sinais que, quando surgem de forma súbita ou intensa, exigem atenção imediata. Fique atento a estes sete indicativos:

Cansaço extremo e inexplicável: uma fadiga súbita e avassaladora, que não está relacionada a esforço físico ou falta de sono.

Desconforto em outras partes do corpo: dor ou pressão que pode irradiar para os braços (principalmente o esquerdo), costas, pescoço, mandíbula ou estômago.

Falta de ar súbita: dificuldade para respirar sem ter feito qualquer atividade física intensa, podendo ocorrer em repouso.

Suor frio e tontura: uma transpiração repentina e gelada, acompanhada de vertigem ou sensação de desmaio.

Náuseas ou dor de estômago: um mal-estar gástrico que pode ser confundido com indigestão, azia ou intoxicação alimentar.

Ansiedade sem motivo aparente: uma sensação súbita de angústia, pânico ou pressentimento ruim, sem uma causa clara.

Palpitações: sentir o coração batendo de forma irregular, muito rápido ou "pulando" batidas.

A presença de um ou mais desses sintomas, especialmente se forem novos e intensos, não deve ser ignorada. Ao sentir qualquer um desses sinais, a orientação é procurar atendimento médico de emergência o mais rápido possível para avaliação e diagnóstico. A agilidade no socorro é decisiva para minimizar os danos ao coração.

