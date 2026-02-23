Endometriose, intolerância alimentar ou SII? Veja como diferenciar
Ginecologista destaca a importância da saúde intestinal na qualidade de vida da mulher e no diagnóstico correto das comorbidades
Dores abdominais, cólicas intensas, inchaço, gases e alterações no funcionamento do intestino fazem parte da rotina de muitas mulheres. O problema é que esses sintomas, tão comuns, podem esconder doenças diferentes como a endometriose intestinal, a intolerância alimentar ou a síndrome do intestino irritável (SII) e acabam atrasando o diagnóstico e o tratamento adequado.
De acordo com o ginecologista Marcos Tcherniakovsky, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE), a saúde intestinal deve ser prioridade quando se fala em bem-estar feminino. “Quando pensamos em saúde da mulher, precisamos olhar para o intestino. Ele impacta diretamente o equilíbrio hormonal, o sistema imunológico e até o emocional. Dor não é normal e deve ser investigada”, explica.
Desconforto
Queixas como dor abdominal, cólicas, distensão, gases e alterações no trânsito intestinal podem ter diversas origens. Como os sintomas se sobrepõem, muitas mulheres convivem com desconforto por anos sem saber a causa real.
A endometriose, por exemplo, ocorre quando o tecido semelhante ao que reveste o útero cresce fora dele, podendo atingir ovários, tubas uterinas e até o intestino. “Os principais sintomas incluem cólicas menstruais severas, dor durante as relações, dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar e sintomas intestinais ou urinários cíclicos”, afirma o especialista.
O tratamento pode envolver cirurgia e o uso de medicamentos hormonais, que também interferem no funcionamento intestinal. “Alguns medicamentos alteram a microbiota intestinal e a motilidade (capacidade de se mover) do intestino. Identificar e tratar esses sintomas corretamente melhora significativamente a qualidade de vida”, reforça Marcos.
Intolerância alimentar x SII
Diferente da endometriose, a intolerância alimentar acontece quando o organismo tem dificuldade para digerir determinados alimentos, como leite e derivados, ovos ou glúten. Pode surgir em qualquer fase da vida e provoca sintomas, como:
- Cólicas
- Queimação no estômago
- Gases
- Diarreia
Já a alergia alimentar provoca reações quase imediatas, como:
- Coceira
- Inchaço
- Manchas na pele
- Falta de ar
“Ao perceber qualquer reação, é fundamental buscar ajuda médica rapidamente”, alerta o especialista.
No caso da síndrome do intestino irritável (SII), os sintomas são crônicos e persistentes:
- Dor ou desconforto abdominal
- Distensão
- Gases
- Diarreia
- Constipação (alternância entre os dois)
O tratamento varia conforme o diagnóstico e envolve mudanças no estilo de vida, alimentação equilibrada, prática de atividade física e acompanhamento médico. “Observar os sinais do corpo, manter os exames em dia e cuidar da rotina é essencial para prevenir complicações e garantir mais qualidade de vida”, recomenda.