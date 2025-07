Síndrome do intestino irritável ou doença inflamatória? Entenda a diferença

A doença inflamatória intestinal (DII) e a síndrome do intestino irritável (SII) são frequentemente confundidas devido a sintomas semelhantes, como dor abdominal e alterações no hábito intestinal. No entanto, suas naturezas, causas e métodos de diagnóstico são distintos.

O que é doença inflamatória intestinal?

A DII é um termo que abrange duas condições crônicas: doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Ambas envolvem inflamação persistente do trato gastrointestinal, mas com características diferentes:

Doença de Crohn: é uma doença inflamatória que acomete o trato gastrointestinal. Embora atinja com mais frequência o íleo (porção final do intestino delgado) e o cólon, pode afetar qualquer segmento do sistema digestivo. A condição pode se manifestar por diarreia, dores abdominais em forma de cólica, febre e, em alguns casos, sangramento pelo reto. Também é comum que o paciente apresente diminuição do apetite, o que pode levar à perda de peso.

Retocolite Ulcerativa: é uma condição que acomete o intestino grosso e o reto. Ao contrário da doença de Crohn, sua inflamação é contínua, sem interrupções por trechos de tecido saudável. Outro aspecto característico é que a inflamação se restringe às camadas mais superficiais da mucosa intestinal. Entre os sintomas mais comuns da retocolite ulcerativa estão a diarreia com presença de sangue, dores abdominais e a sensação de urgência para evacuar.



Estudos mostram que a DII está associada a alterações no sistema imunológico, predisposição genética e fatores ambientais, como dieta e tabagismo.



O que é síndrome do intestino irritável?



A SII é um distúrbio funcional do intestino de caráter crônico, ou seja, não há lesão estrutural ou alterações bioquímicas detectáveis, embora possa causar um impacto substancial na qualidade de vida e na atividade social dos pacientes. Seus sintomas incluem:

Dor e/ou desconforto abdominal recorrentes e associados à evacuação



Alterações no hábito intestinal (diarreia, constipação ou ambos)



“A principal diferença entre as duas condições é que a doença inflamatória intestinal provoca inflamações visíveis no intestino. Já a síndrome do intestino irritável, apesar de causar sintomas desconfortáveis, não apresenta sinais de inflamação ou lesões estruturais,” explica Sérgio Teixeira, diretor médico da Ferring Pharmaceuticals.

Como são diagnosticadas?

O diagnóstico da DII demanda uma abordagem integrada, que inclui avaliação clínica detalhada, exames laboratoriais, colonoscopia com biópsia e métodos de imagem. Como não há um teste específico e definitivo para confirmar a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, é necessário considerar um conjunto de evidências para diferenciar corretamente essas condições de outras doenças intestinais, como infecções.



O diagnóstico de SII é feito com base na análise dos sintomas do paciente, seu histórico médico e familiar, além de um exame físico. Em determinadas situações, podem ser solicitados exames complementares para excluir outras condições de saúde.



Enquanto a DII é uma doença inflamatória com evidências objetivas em exames, a SII é um distúrbio funcional diagnosticado por critérios clínicos. Ambas exigem avaliação médica especializada para um manejo adequado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia