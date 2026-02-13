Três cuidados para homens que desejam ser pais após os 40 anos

Quando se fala em dificuldade para engravidar, é comum que o foco recaia quase exclusivamente sobre as mulheres, principalmente aquelas que adiam a maternidade e, por isso, sofrem o impacto do relógio biológico. O que ainda é pouco discutido é que os homens também passam por um processo de envelhecimento reprodutivo.

“Com o passar dos anos, o esperma apresenta piora na quantidade, motilidade e integridade do material genético de seus espermatozoides”, esclarece o andrologista da Clínica Vida Bem Vinda, em São Paulo, que integra a rede Fertgroup, Conrado Alvarenga.

Um artigo científico publicado recentemente na revista Nature ajudou a quebrar o tabu de que são as mulheres as principais responsáveis pela dificuldade em gestar um bebê. Cientistas confirmaram que o envelhecimento masculino está associado a alterações genéticas progressivas nos espermatozoides.

“O estudo aprofundou descobertas anteriores sobre a fertilidade masculina, destacando que, à medida que o homem envelhece, surgem, em média, 1,67 novas mutações genéticas por ano, o que está relacionado a um maior risco de aborto espontâneo, especialmente no primeiro trimestre da gravidez”, ressalta o andrologista Afonso Bento, da Clínica Vida Bem Vinda.

Mas isso não significa que é impossível ser pai em idade mais avançada. Para realizar este sonho é preciso cuidar da saúde com acompanhamento especializado. A seguir, os principais cuidados indicados para homens com mais de 40 anos que desejam ser pais.

1. Realize um check-up reprodutivo

Procure uma clínica especializada em saúde reprodutiva. O andrologista vai solicitar exames como espermograma (que verifica quantidade, motilidade e morfologia dos espermatozoides), dosagens hormonais, ultrassonografia testicular e testes genéticos (quando indicados).

2. Adote um estilo de vida saudável

Os maus hábitos influem na fertilidade masculina. “Consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo, noites mal dormidas, estresse e obesidade comprometem o DNA dos espermatozoides. Quanto mais anos de exposição a esse estilo de vida, maior a chance de piora do material genético”, alerta Conrado.

3. Cuidado com o uso de hormônios sintéticos

A utilização de esteroides anabolizantes é uma causa frequente de infertilidade masculina. Essas substâncias inibem a produção natural de testosterona e, consequentemente, de espermatozoides. Esta dica é importante mesmo para homens mais jovens. Porém, quanto maior o tempo de exposição a esses hormônios sintéticos, mais difícil fica reverter a infertilidade. Então, para aumentar as chances de ter filhos, é necessário interromper o uso o quanto antes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Técnicas de reprodução assistida, como fertilização in vitro (FIV) e injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), podem aumentar significativamente as chances de sucesso, especialmente quando há alterações na qualidade do esperma. “A inteligência artificial tem ganhado espaço e apresenta potencial para seleção de espermatozoides com maiores chances de gerar embriões saudáveis”, diz Afonso.