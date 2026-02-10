O que é lipoaspiração pubiana e por que o tema ganhou destaque

A lipoaspiração pubiana, procedimento ainda pouco conhecido, entrou no centro das atenções após a repercussão de um vídeo publicado por uma médica nas redes sociais. Na gravação, ela afirma que a atriz Paolla Oliveira teria realizado a cirurgia. A artista, no entanto, negou publicamente ter passado pelo procedimento. Na mesma semana, a participante do Big Brother Brasil, Chaiany Andrade, de 25 anos, comentou que ao sair da casa, iria realizar a cirurgia na região porque "tem um formato feio".

Especialistas ouvidos pela reportagem ressaltam que a lipoaspiração pubiana existe há anos e tem procura crescente, especialmente entre pacientes que relatam desconforto estético ou funcional na região íntima, como a própria participante do BBB comentou de forma pública.

O que é a lipoaspiração pubiana

A lipoaspiração pubiana é um procedimento cirúrgico indicado para remover o excesso de gordura localizado no monte de Vênus, região situada acima do púbis, sobre o osso pubiano. O objetivo é reduzir o volume, melhorar o contorno corporal e harmonizar a região íntima.

“A lipoaspiração pubiana é um procedimento cirúrgico que tem como objetivo reduzir o excesso de tecido adiposo localizado na região do monte de Vênus”, explica o cirurgião plástico Dr. Alexandre Kataoka, membro efetivo da Câmara Técnica em Cirurgia Plástica do Conselho Federal de Medicina (CFM) e conselheiro do Cremesp.

Segundo o especialista, a região costuma se tornar mais evidente após emagrecimento, gestação ou cirurgias abdominais, como a abdominoplastia.

De acordo com profissionais da área, as queixas mais comuns que levam pacientes a buscar a redução do monte de Vênus incluem o volume excessivo na região, a aparência “saltada” sob roupas justas, o desconforto ao usar biquíni ou lingerie e a sensação de desproporção em relação ao restante do corpo.

“O incômodo não é apenas estético. Muitos pacientes relatam constrangimento, vergonha na intimidade e impacto direto na autoestima”, afirma o biomédico José Henrique Santos, especialista em saúde íntima e estética.

Além disso, o aumento do volume pode causar atrito local, assaduras, irritação recorrente e dificuldade com determinadas roupas, o que reforça que a queixa vai além da aparência.

É um procedimento apenas para mulheres?

Apesar de ser mais procurada por mulheres, a lipoaspiração pubiana também pode ser indicada para homens. Segundo os especialistas, o acúmulo de gordura suprapúbica pode, em alguns casos, “esconder” parte do pênis, afetando a autoestima e a percepção corporal.

“Homens também podem se beneficiar do procedimento, desde que haja indicação clara após avaliação individualizada”, explica o Dr. Alexandre Kataoka.

A cirurgia é realizada por meio de pequenas incisões, com aspiração da gordura localizada utilizando cânulas específicas. A anestesia pode ser local com sedação ou geral, dependendo do caso e da associação com outros procedimentos.

“A duração costuma variar entre 30 minutos e uma hora, podendo ser associada a cirurgias como lipoaspiração abdominal ou abdominoplastia, desde que haja segurança cirúrgica”, detalha Kataoka.

Riscos e contraindicações

Como qualquer procedimento cirúrgico, a lipoaspiração pubiana envolve riscos, como hematomas, inchaço, dor temporária, infecção — considerada rara —, irregularidades no contorno e alterações temporárias de sensibilidade.

Entre as contraindicações estão doenças clínicas descompensadas, distúrbios de coagulação, infecções ativas na região, gravidez, obesidade severa sem controle e expectativas irreais de resultado. A flacidez excessiva da pele também pode exigir outras abordagens além da lipoaspiração.

Segundo os especialistas, a gordura removida não retorna. No entanto, o ganho de peso ao longo do tempo pode levar a novo acúmulo na região, assim como ocorre em outras partes do corpo. “É um resultado duradouro, desde que haja manutenção do peso”, explica José Henrique Santos.

Quem pode realizar o procedimento no Brasil

De acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina, a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico e deve ser realizada exclusivamente por médicos habilitados, com formação cirúrgica adequada e registro ativo no Conselho Regional de Medicina.

Do ponto de vista da especialização e da divulgação pública do título, a Cirurgia Plástica é a área mais diretamente relacionada aos procedimentos de contorno corporal, incluindo a lipoaspiração pubiana, conforme destacam as resoluções do CFM.

Redes sociais e o caso Paola Oliveira

Para os especialistas, o episódio envolvendo Paola Oliveira evidencia como a exposição nas redes sociais amplia a vigilância sobre o corpo feminino e estimula especulações sobre procedimentos estéticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Casos envolvendo figuras públicas, segundo o Dr. Alexandre Kataoka, despertam curiosidade, mas não permitem confirmar intervenções individuais. “Essas decisões fazem parte da esfera pessoal de cada paciente.”