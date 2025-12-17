Celebridades e TV
Claudia Liz: modelo que ficou em coma após lipoaspiração vive nova fase profissional
Atualmente dedicada às artes visuais, a artista compartilhou com o público uma de suas criações, marcando o início de um novo conteúdo em suas redes sociais. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Aos 56 anos, Claudia mantém um ateliê em São Paulo, onde desenvolve suas obras e explora diferentes linguagens artísticas. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Em publicação recente, ela apresentou ao público uma seleção variada de trabalhos que reúne produções de diferentes períodos de sua trajetória. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
"Separei algumas artes para você conhecer mais o meu trabalho, tem um pouquinho de tudo, desenhos antigos, acrílica, guache, nanquim, grafite, pastel e digital. Portrait, ilustração para jornal, revista, colecionador... tudo com muita cor e amor", declarou. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
As obras produzidas por Claudia Liz são representadas por uma galeria de arte na capital paulista e podem alcançar valores superiores a R$ 24 mil, refletindo o reconhecimento de seu trabalho no mercado artístico. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
A trajetória da artista também é marcada por um episódio delicado ocorrido em 1996. Na época com 27 anos, Claudia foi internada em estado grave no CTI do Hospital Albert Einstein, na zona oeste de São Paulo, após sofrer complicações decorrentes de uma lipoaspiração. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Ela permaneceu em coma por quatro dias, mas se recuperou sem deixar sequelas. O caso teve ampla repercussão e contribuiu para discussões sobre os riscos associados ao procedimento estético. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Cláudia Liz Cruz nasceu na cidade goiana de São Luís de Montes Belos, em 6 de maio de 1969, e construiu uma carreira marcada pela atuação em diferentes áreas artísticas, destacando-se como ilustradora, atriz e modelo ao longo de sua trajetória profissional. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
No final da década de 1980 e durante a primeira metade dos anos 1990, Cláudia Liz tornou-se uma das modelos mais requisitadas do Brasil, período em que ganhou projeção nacional e reconhecimento da imprensa especializada pela versatilidade nas passarelas. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Com 1,80 metro de altura, foi frequentemente apontada como uma das figuras que ajudaram a consolidar a chamada Era das Top Models no país, integrando um momento de forte valorização da moda brasileira no cenário internacional. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Durante a carreira como modelo, viveu em importantes centros da moda mundial, como Paris, Milão, Nova Iorque, Madri e Tóquio, cidades onde trabalhou de forma intensa e ampliou sua presença no mercado internacional. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Nesses locais, desfilou para grifes de renome global, incluindo marcas como Chanel, Ferré, Comme des Garçons e Yohji Yamamoto, consolidando sua imagem junto a estilistas e casas de moda de prestígio. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Em meados da década de 1990, ainda no auge da carreira nas passarelas, Cláudia Liz direcionou seu trabalho para o audiovisual, passando a apresentar o programa de moda “MTV a GO GO”, exibido pela MTV Brasil. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Em 1995, ela estreou como atriz no filme “As Meninas”, dirigido por Emiliano Ribeiro e inspirado na obra de Lygia Fagundes Telles. No elenco ainda estavam nomes como Drica Moraes e Adriana Esteves. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial
Pela performance nesse longa-metragem, Claudia Liz recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cartagena, na Colômbia. Foto: Divulgação
Após o reconhecimento no cinema, foi convidada a atuar na televisão, participando de novelas e minisséries como “Uga Uga”, “Pecado Capital” e “Cara e Coroa”, o que ampliou ainda mais sua atuação artística para além do universo da moda. Foto: Divulgação
Em 2005, lançou o livro "O Caminho da Passarela" durante a 20ª edição da São Paulo Fashion Week, publicação voltada a modelos iniciantes, com orientações e dicas sobre a construção de uma carreira profissional. Foto: Reprodução do Instagram @claudializoficial