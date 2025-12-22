Paolla Oliveira e Diogo Nogueira: relembre os amores dos dois

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O anúncio do fim do namoro entre a atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira, nesta segunda-feira (22/12), pegou muitos fãs de surpresa. Juntos desde meados de 2021, o casal era um dos mais acompanhados e queridos pelo público nas redes sociais.

Com o término, muitos recordam as trajetórias amorosas de cada um. Antes de se encontrarem, tanto a atriz quanto o sambista tiveram outros relacionamentos marcantes, alguns mais discretos e outros que ganharam os holofotes e deram o que falar na mídia.

Relacionamentos de Paolla Oliveira

O primeiro namoro público de Paolla foi com o ator Maurício Mattar. Eles se conheceram nos bastidores da novela “O profeta” e ficaram juntos por cerca de um ano e meio, com o término ocorrendo em 2008. A relação foi discreta e sem grandes polêmicas.

Já o relacionamento com o ator Joaquim Lopes, que durou cinco anos, foi um dos mais comentados. Eles se conheceram nas filmagens de “Uma professora muito maluquinha”, em 2009. Na época, Lopes era casado com a atriz Thais Fersoza, e a separação do casal, logo após a lua de mel, gerou especulações de que Paolla teria sido o pivô. Os dois só assumiram o namoro meses depois.

Em 2015, a atriz engatou um romance com o diretor Rogério Gomes, conhecido como Papinha, durante a novela “Além do tempo”. O relacionamento durou até 2018 e foi mantido de forma reservada. Antes de Diogo Nogueira, seu último parceiro foi o coach Douglas Maluf. O namoro se tornou público no Carnaval de 2020 e chegou ao fim em abril de 2021.

Amores de Diogo Nogueira

Diogo Nogueira foi casado com a personal trainer Milena Rocha por cerca de 15 anos. Eles se separaram em 2018 e têm um filho juntos, Davi. O término parece ter sido amigável, a ponto de Milena ter feito elogios públicos ao cantor em uma participação no programa “Domingão do Faustão”.

Antes de se envolver com Paolla Oliveira, o cantor namorou a advogada Jéssica Vianna. O relacionamento durou aproximadamente dois anos e meio e terminou em fevereiro de 2021, poucos meses antes de ele e a atriz serem vistos juntos pela primeira vez.

