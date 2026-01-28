Lipoaspiração exige cuidados médicos rigorosos, alerta especialista

A lipoaspiração está entre os procedimentos cirúrgicos mais realizados no Brasil e no mundo. Apesar de ser amplamente difundida, trata-se de uma cirurgia que exige critérios rigorosos de segurança, desde a avaliação do paciente até a escolha do local e da equipe médica responsável. Por isso, é fundamental reforçar a importância de cuidados adequados para reduzir riscos e garantir um procedimento seguro.

Segundo o cirurgião plástico e professor Dr. Ricardo Cavalcanti, coordenador da Divisão de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), o paciente deve ter muita atenção ao escolher um profissional devidamente habilitado, um hospital e não uma clínica para fazer a cirurgia e estar com sua saúde em boas condições.

Cuidados antes da lipoaspiração

Para o especialista, o primeiro passo antes de optar pela cirurgia é uma avaliação médica completa, que inclui análise do histórico clínico do paciente, exames laboratoriais e avaliação das condições gerais de saúde. A lipoaspiração não deve ser encarada como método de emagrecimento, mas como um procedimento voltado à remoção de gordura localizada e à melhora do contorno corporal.

“Também é fundamental que o paciente receba orientações claras sobre o pré-operatório, como a suspensão de medicamentos que possam aumentar o risco de sangramentos, a interrupção do tabagismo e a adoção de hábitos saudáveis nas semanas que antecedem a cirurgia. Outro ponto essencial é a realização do procedimento em ambiente hospitalar adequado, com equipe médica completa e estrutura de segurança”, destaca.

O professor observa que é imprescindível que o profissional esteja devidamente habilitado, com título de especialista em cirurgia plástica. “Esta especialidade exige três anos de especialização em cirurgia geral mais três anos em cirurgia plástica, após os seis anos do curso de medicina. A residência oferece formação prática e teórica em cirurgia plástica reparadora, cirurgia plástica estética e procedimentos reconstrutivos”. Após concluir a residência, o médico precisa obter o título pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), com prova teórica e prática e análise curricular. Aprovação concede o título de especialista em cirurgia plástica. Após aprovação, o médico solicita o registro do título de especialista no Conselho Regional de Medicina (CRM). Após esse registro, ele é oficialmente um cirurgião plástico.

Avaliação e expectativas realistas

A definição de expectativas realistas faz parte do processo. O paciente deve compreender os limites do procedimento, os cuidados no pós-operatório e os riscos envolvidos, ainda que baixos quando a cirurgia é realizada dentro dos protocolos médicos recomendados.

“A lipoaspiração é um procedimento consagrado para modelar o contorno corporal, porém exige planejamento médico rigoroso e cuidados específicos antes, durante e após a cirurgia. A avaliação especializada, aliada à compreensão clara dos objetivos do paciente, é essencial para reduzir riscos e alcançar resultados seguros”, pondera o professor.

Segundo Cavalcanti, no Rio de Janeiro, devido às praias e ao calor intenso o ano todo, o culto ao corpo é ainda maior e a lipoaspiração tem sido um dos procedimentos mais requisitados.

Números da lipoaspiração no Brasil e no mundo

A lipoaspiração segue entre os procedimentos cirúrgicos estéticos mais realizados no Brasil, país que ocupa posição de destaque no cenário mundial da cirurgia plástica.



Segundo dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), principal entidade internacional do setor, o Brasil realizou aproximadamente 290 mil lipoaspirações em 2024, número que serve de base estatística para reportagens e análises divulgadas ao longo de 2025.



O procedimento se mantém de forma consistente entre os mais procurados pela população brasileira. Ainda de acordo com a ISAPS, o Brasil figura entre os dois países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, ao lado dos Estados Unidos, reforçando sua relevância global no setor.

No mundo, a lipoaspiração também aparece entre as cirurgias plásticas mais realizadas. Dados do Global Survey da ISAPS, divulgados em 2024 e utilizados como referência internacional em 2025, mostram que o procedimento permanece no topo do ranking mundial, disputando as primeiras posições com cirurgias como aumento de mama e blefaroplastia (cirurgia das pálpebras).