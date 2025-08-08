Assine
Mundo Corporativo

Laser subdérmico surge como alternativa à lipoaspiração

Tecnologia é uma alternativa muito menos invasiva, arriscada e com resultados semelhantes ao procedimento tradicional.

08/08/2025 14:00

Todos os entusiastas da área da estética ou um aficcionado pelo tema, certamente conhecem a tradicional lipoaspiração, que há anos é uma febre entre homens e mulheres que buscam alcançar o corpo ideal. 

Porém, o que nem todos conhecem, é a existência de um procedimento muito menos invasivo e com resultados bastante semelhantes.

Trata-se do laser subdérmico, também conhecido como Lipo Laser, uma técnica que, como o nome já indica, utiliza lasers subdérmicos para, entre outros benefícios, atingir camadas específicas da pele e destruir as células de gordura do corpo. Entre suas vantagens, esse procedimento também ajuda a estimular a retração duradoura da pele e da produção de colágeno. 

Smart Deep Laser

Conforme o aumento da popularidade da técnica, a multinacional brasileira Smart GR desenvolveu o seu próprio equipamento de laser subdérmico, o Smart Deep Laser. Com a tecnologia Dual Wave-Length, que oferece segurança adicional ao procedimento, já que possui ação cauterizante para evitar sangramentos e hemorragias, a ferramenta realiza procedimento de forma eficaz, duradoura e cautelosa. 

Além do uso principal de eliminar gorduras, o equipamento também estimula a produção do colágeno e serve para terapias vasculares, como tratamento de varizes. 

Os locais de aplicação do Smart Deep Laser são vários: ele pode ser usado nas pálpebras, papada, pescoço, costas, braços, abdômen, mão e coxas. Os procedimentos são rápido, sem necessidade de centro cirúrgico, com recuperação acelerada e sem downtime - ou seja, o usuário do aparelho já pode voltar à sua rotina normalmente.

Outros usos para a tecnologia são:

  • Auxiliar na cauterização de vasos e evita sangramentos
  • Reduzir gordura localizada
  • Para terapias vasculares
  • Absorção seletiva pelo tecido adiposo 
  • Aprimorar o contorno fácil e corporal
  • Melhorar a firmeza e elasticidade da pele

Funcionamento

O Smart Deep Laser, da Smart GR, reduz a gordura localizada e melhora a flacidez da pele, de forma segura e eficaz. A energia emitida pelo laser aquece as células seletivamente (fototermólise seletiva), levando à destruição da gordura localizada e, simultaneamente, estimula a produção de colágeno para melhorar a firmeza da pele. 

O comprimento da onda garante uma melhor precisão durante o uso, ajudando a evitar sangramentos na pele dos pacientes. 

Tecnologia Dual Wavelength

O Smart Deep Laser, conforme mencionado, utiliza a tecnologia Dual Wave-Length, que permite a emissão de luz em dois comprimentos de ondas distintos (980nm e 1470nm), oferecendo um procedimento seguro, preciso e abrangente, com aplicações terapêuticas, dermatológicas e cosméticas. 

Essa tecnologia possibilita que esses dois comprimentos de onda atuem em conjunto ou separadamente, proporcionando melhor distribuição de temperatura e menor dano térmico.

Sobre a Smart GR

Especialista na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de equipamentos para dermatologia e cosméticos profissionais, a Smart GR é reconhecida por suas tecnologias de microagulhamento no mercado de estética profissional no Brasil e por seus cosméticos dermatológicos.



Website: https://www.smartgr.com.br/

