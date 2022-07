Novo Hyundai HB20 abandona visual polêmico e ganha conteúdo

(foto: Hyundai/Divulgação)

A Hyundai apresentou o HB20 2023, que passou por profunda reestilização estética. Três anos depois de ganhar uma nova geração, com visual polêmico, o compacto passa a ostentar linhas mais harmônicas. Por enquanto, a marca coreana deu detalhes apenas da carroceria hatch, que chega às concessionárias só em agosto.

Na dianteira, destaque para a grade enorme, dividida em duas partes, os faróis mais discretos e o novo capô com um ressalto central. As luzes de direção foram alocadas no para-choque, que foi redesenhado. De forma geral, o novo HB20 ganhou linhas que evocam força.

Os novos para-choques mudaram levemente as laterais, além de acrescer 75mm ao comprimento do hatchback (totalizando 4,01m). Porém, a distância entre-eixos do veículo continua a mesma (2,53m). A traseira tem novas lanternas, interligadas por um elemento não luminoso, e a tampa do porta- malas maior. As luzes de direção e de ré agora ficam na base do para-choque.

POR DENTRO No novo interior do Hyundai HB20 2023, destaque para o quadro de instrumentos digital que equipa os dois pacotes de topo. São essas versões, Diamond e Diamond Plus, que também têm apoio de braço deslizante no console central. Apenas a versão de topo tem bancos que mesclam tecido e couro no revestimento, enquanto as demais trazem tecido preto.

A central multimídia com tela tátil de oito polegadas está disponível já a partir do segundo pacote do Hyundai HB20 2023. Seu destaque é a conectividade sem fio com o smartphone. O carregador sem fio é oferecido apenas na versão de topo, assim como a entrada USB tipo C para os passageiros de trás.

MOTORES Os conjuntos mecânicos do Hyundai HB20 2023 continuam os mesmos introduzidos em 2019, ainda atuais em relação à concorrência. As versões mais baratas trazem sob o capô um motor 1.0 flex aspirado com até 80cv de potência e 10,2kgfm de torque. Esse propulsor sempre vem acompanhado pelo câmbio manual de cinco marchas.

Já as versões mais sofisticadas são equipadas pelo motor 1.0 turbo flex, com até 120cv e 17,5kgfm, que trabalham em conjunto com câmbio manual ou automático, ambos de seis marchas. A direção tem assistência elétrica de série.

Na versão de entrada, destaque para o novo pacote de segurança do Hyundai HB20 2023. Ele oferece de série airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade, além de assistente de partida em rampa. Já a versão de topo ganhou várias funções semiautônomas, como frenagem de emergência, assistente de ponto cego, sistema de permanência na faixa, assistente de tráfego traseiro e farol alto adaptativo.

VERSÕES, PREÇOS E CONTEÚDO





» SENSE 1.0 MT

R$ 76.690

Airbags frontais, laterais e de cortina; controle de tração e estabilidade; assistente de partida em rampa; Isofix; luzes de rodagem diurnas; maçanetas e retrovisores em preto; rodas de 14 polegadas com calotas; quadro de instrumentos com tela de 3,5 polegadas; bancos revestidos em tecido preto; maçanetas internas pretas; ar-condicionado; vidros elétricos dianteiros; piloto automático e limitador de velocidade; rádio integrado ao painel; computador de bordo; banco do motorista com regulagem em altura; tomada USB A.

» COMFORT 1.0 MT

R$ 79.990

Rodas de aço de 15 polegadas com calotas; retrovisores e maçanetas na cor da carroceria; coluna B com acabamento em preto fosco; alarme; vidros elétricos traseiros; retrovisores com ajustes elétricos e luzes de direção; chave canivete; central multimídia com tela de oito polegadas.

» LIMITED 1.0 MT

R$ 85.490

Rodas em liga leve de 15 polegadas; maçanetas internas cromadas; apoios laterais de braço revestidos em couro; câmera de ré; sensor de estacionamento traseiro; acendimento automático dos faróis; Bluelink.

» COMFORT 1.0 TURBO MT

R$ 93.790

Antena tipo barbatana; rodas de 16 polegadas diamantadas.

» COMFORT 1.0 TURBO AT

R$ 99.390

Câmbio automático de seis marchas.

» PLATINUM 1.0 TURBO AT

R$ 105.390

Chave presencial; partida remota do motor; tomada USB C; alerta de presença no banco traseiro; faróis de neblina; lanternas em LED; maçanetas externas cromadas; quadro de instrumentos digital.

» PLATINUM PLUS 1.0 TURBO AT

R$ 114.390

Ar-condicionado digital; aletas para trocas manuais de marchas; iluminação no para-sol para motorista e passageiro; iluminação no porta-luvas e no porta-malas; banco traseiro bipartido; sistema Stop and Go; carregamento sem fio do smartphone; tomada USB C para o banco traseiro; frenagem autônoma; assistente de ponto cego, assistente de permanência em faixa; alerta de saída segura; assistente de tráfego traseiro; detector de fadiga; farol alto adaptativo; monitoramento da pressão dos pneus; faróis com projetor; luz diurna em LED; bancos em couro e tecido.