Entenda como será a ofensiva de SUVs da Honda no Brasil

A Honda já marcou data para o lançamento da segunda geração do HR-V no Brasil. O SUV chega em agosto e terá fabricação nacional, na planta de Itirapina (SP). Porém, o modelo é apenas o primeiro de uma verdadeira ofensiva de utilitários esportivos que a marca pretende trazer para o Brasil.

A imagem do novo HR-V brasileiro ainda não foi revelada, mas suas linhas seguem o modelo vendido na Europa, onde o produto já foi lançado. Segundo o fabricante, o modelo vai estabelecer “uma nova referência no segmento, com um pacote de tecnologias único em segurança, economia de combustível e conectividade, de forma totalmente alinhada ao novo momento da marca globalmente”.

O lançamento do novo HR-V na Europa tirou a impressão inicial de que o SUV compacto passaria para o time dos médios (foto: Honda/Divulgação)

Para quem não se lembra, junto com o Jeep Renegade, a primeira geração do Honda HR-V foi responsável por uma reviravolta entre os SUVs compactos no Brasil, e chegou a liderar o segmento por alguns anos. Lançados em 2015, os modelos eram bem mais sofisticados que o Ford EcoSport (o “quadrado”, de primeira geração) e o Renault Duster.

No mercado americano, onde ainda será lançado, o novo HR-V ganha linhas bem diferentes em relação aos demais países (foto: Honda/Divulgação)

A nova geração do HR-V será lançada em quatro versões, sendo que as duas de entrada trarão sob o capô o novo motor 1.5 aspirado que fez sua estreia no New City. Já as duas versões mais caras serão equipadas por um inédito motor 1.5 Turbo Flex especialmente desenvolvido para o mercado brasileiro. Porém, a Honda não divulgou nenhum detalhe técnico sobre esse bloco.

Foi depois do lançamento europeu que a impressão de que o SUV teria crescido a ponto de passar para o time dos médios foi desfeita. O novo HR-V europeu ficou apenas 1 centímetro mais longo que a primeira geração, mantendo o modelo no grupo dos compactos.

Como o HR-V americano foi desenvolvido sobre a plataforma do novo Civic, especula-se que veículo ganhará porte de médio (foto: Honda/Divulgação)





ANTI-COMPASS? Porém, a Honda também está preparando mais um SUV inédito para o Brasil, desenvolvido com base na 11ª geração do Civic. É justamente o uso dessa plataforma que está levantando a suspeita de que o modelo inédito seja a nova geração do HR-V dos Estados Unidos, que ainda não foi lançada, mas suas imagens já foram reveladas.

Naturalmente, no Brasil, o HR-V americano seria rebatizado. A plataforma da nova geração do Civic também dá margem para interpretar que o modelo deixará de ser um compacto, e passe para o segmento dos médios (isso para os padrões brasileiros!). Porém, ainda não foram divulgadas informações sobre o modelo.

Com base no Civic, nos Estados Unidos, esse novo SUV poderá ter três opções de motor: um 2.0 aspirado; um 1.5 turbo; e um híbrido. Na gama brasileira, o novo SUV deve se posicionar entre o HR-V nacional e o CR-V. Por aqui, o modelo será lançado em 2023 como importado.





HÍBRIDOS Por fim, ainda em 2023, a Honda traz para o Brasil a nova geração do CR-V híbrido. Ainda se sabe pouco sobre esse SUV de porte médio, mas com ele a marca japonesa cumpre o compromisso ter três modelos híbridos no Brasil até 2023: o já lançado Accord híbrido, que curiosamente não está no site da marca; a nova geração do Civic híbrido, anunciado para o fim de 2022; e o CR-V híbrido.