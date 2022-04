BYD lança no Brasil o sedã elétrico Han EV com preço sugerido de R$ 539.990

Com estilo ousado, o sedã elétrico chinês agrada pelos números de performance, mas o preço é salgado, considerando que a marca ainda é pouco conhecida no segmento de automóveis no mercado brasileiro (foto: BYD/Divulgação)

A chinesa BYD, mais conhecida no Brasil por produzir ônibus e caminhões elétricos, além de módulos fotovoltaicos, está trazendo para o país o sedã elétrico Han EV, modelo que já vendeu mais de 140 mil unidades na China desde seu lançamento, em 2020. Prometendo luxo, sofisticação e segurança elevada, o sedã pretende impressionar também pelo design e performance, mas chega com preço de R$ 539.990, detalhe que pode espantar a clientela.





A BYD aos poucos vai expandindo suas atividades no Brasil. Atualmente, a marca está aliada a alguns grupos automotivos do país e pretende chegar ao fim do ano com uma rede de 45 concessionárias nas principais cidades brasileiras, ampliando para 100 até 2023.





O sedã Han EV foi o primeiro veículo elétrico a receber a bateria Blade, tecnologia desenvolvida pela própria BYD, projetada para aumentar a segurança e oferecer mais eficiência do que as de lítio-ferro-fosfato (LFP). Equipado com uma bateria de 76,9kWh, o BYD Han EV pode ter a bateria recarregada de 30% a 80% em 25 minutos. Com apenas 10 minutos de recarga é possível atingir 135 quilômetros de autonomia. Com a bateria totalmente carregada, a autonomia chega a 500 quilômetros, ciclo NEDC (New European Driving Cycle).





O sedã tem tração nas quatro rodas proporcionada por dois motores elétricos, um em cada eixo, sendo um de 222cv na frente e outro de 272cv atrás. A potência combinada é de 494cv, com torque máximo de 69,3kgfm. Com esse conjunto, o BYD Han EV atinge máxima de 186km/h e acelera até 100km/h em 3,9 segundos. Desempenho de fazer inveja em muitos esportivos.



Traseira tem estilo cupê, com lanternas horizontalizadas em LED, denominadas Dragon Claw, conferindo aspecto moderno ao sedã (foto: BYD/Divulgação)



DESIGN





Por dentro, o sedã tem estilo mais limpo, mas sem abrir mão do luxo e sofisticação. O Han EV traz painéis de madeira maciça, maçanetas elétricas embutidas, assentos revestidos em couro, acabamentos em alumínio e outros materiais sofisticados. A tela tátil do sistema multimídia DiLink tem nada menos do que 15,6 polegadas, com rotação elétrica.





O pacote de itens de série inclui ainda bancos elétricos dianteiros, com sistema de aquecimento e ventilação, sendo o do motorista ajustável em oito posições possíveis. Há também uma tela multifuncional para o banco traseiro. Ao baixar o encosto do assento do meio como se fosse um descansa-braço, os ocupantes encontram uma tela multifuncional por meio da qual podem controlar diversos comandos do veículo, como sistema de som e ar-condicionado dual zone com sistema de purificação com filtro PM2.5 e ionizador e saída de ar para os bancos traseiros. O carro traz ainda carregamento sem fio (Wireless) para celulares.





O porta-malas disponibiliza 410 litros para bagagem e tem abertura elétrica, com o Foot Sensor (sensor de movimento dos pés). O sedã elétrico ainda conta com a tecnologia NFC para abrir, travar e até mesmo ligar a ignição do veículo por meio do método de autenticação do próprio aparelho. É do tamanho de um cartão de crédito. É tão pequeno que cabe em uma carteira.



No interior, muito luxo, sofisticação e tecnologias para entretenimento, além de diferentes opções para a iluminação (foto: BYD/Divulgação)



SEGURANÇA No quesito segurança, o BYD Han EV traz piloto automático adaptativo com Stop & Go; sistema inteligente de assistência ao condutor DiPilot, incorporando tecnologia 4G; sistema Electronic Stability Program (ESP); sistema de detecção para abertura de portas (DOW), que monitora as condições traseiras do veículo e dá sinas de alerta sobre pontos cegos; alerta de Tráfego Cruzado (RCTA); sistemas de aviso de colisão frontal (FCW), de identificação e proteção de pedestres, e de aviso de saída de faixa (LDWS); nove airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho), sensores de estacionamento (frontal e traseiro) e sistema de câmera 360 graus.





O BYD Han EV começa a ser comercializado no Brasil a partir do início do segundo semestre e será disponível nas cores preto, azul, vermelho, branco e cinza. A garantia é de cinco anos para o veículo e de oito anos para as baterias.

O BYD Han EV chama a atenção pelas dimensões e pelo estilo futurista. Com quase cinco metros de comprimento (4,99m), o sedã elétrico adota a linguagem de design Dragon Face, com a assinatura do diretor de design Wolgang Eger. A frente é imponente, com faróis Full LED, sem fugir da estética de design oriental. O modelo tem desenho equilibrado, com linhas fluidas nas laterais e luzes traseiras Dragon Claw, tornando-o dono de estilo único.