Novo BMW X3 chega ao Brasil em três versões híbridas a partir de R$ 399.950

As lanternas em LED têm desenho em forma de pinça e o modelo traz ainda antena tipo barbatana de tubarão, defletor de ar na extremidade do teto e moldura que abriga as duas saídas do escapamento (foto: BMW/Divulgação)







A BMW também está cada vez mais imbuída de aumentar a sua oferta de carros eletrificados no mercado mundial, e o Brasil não fica de fora das ações da marca alemã. Prova disso é que a montadora acaba de lançar no mercado brasileiro o novo BMW X3 híbrido plug-in, que traz novidades no design, no conjunto propulsor e nas tecnologias de auxílio à condução. Produzido na fábrica da BMW em Spartanburg, nos Estados Unidos, o modelo desembarca em três versões, com preços que vão de R$ 399.950 a R$ 449.950.

As lanternas em LED têm desenho em forma de pinça e o modelo traz ainda antena tipo barbatana de tubarão, defletor de ar na extremidade do teto e moldura que abriga as duas saídas do escapamento (foto: BMW/Divulgação)

A BMW classifica o X3 como um Sport Activity Vehicle (SAV) e para torná-lo ainda mais atraente fez algumas mudanças em seu visual. O novo modelo traz a grade de duplo rim maior e com moldura única, além de faróis mais estreitos. Atrás, as lanternas em LED têm desenho tridimensional e filetes em formato de pinça. O BMW X3 se destaca também pelo bom espaço interno e porta-malas com volume generoso: 450 litros.

O interior pode ter acabamento todo com materiais em preto ou marrom mocha com preto, com frisos de alumínio no painel, multimídia com tela flutuante e console alto para a comodidade do motorista (foto: BMW/Divulgação)

Cada versão tem um detalhe estético para diferenciá-las. O BMW X3 xDrive30e X-Line tem apelo mais aventureiro, com detalhes em alumínio nos para-choques e soleiras e faróis full LED. O para-choque traseiro traz uma moldura para as saídas do escapamento. As rodas são de liga leve de 20 polegadas, calçadas com pneus na medida 245/45 na dianteira e 275/40 na traseira.

Já o BMW X3 xDrive30e M Sport, como o próprio nome sugere, tem uma pegada mais esportiva, com detalhes em preto High Gloss na grade, para-choques e moldura dos vidros. As saídas de ar nos para-lamas frontais são posicionadas logo abaixo da tampa da tomada de recarga. No para-choque traseiro, saídas de ar laterais e molduras das saídas dupla de escape também em tom preto. Mas a versão M Sport traz um diferencial no que diz respeito ao conjunto óptico, que conta com faróis Laserlight, iluminando a 650 metros de distância. As rodas de liga leve são de 20 polegadas, calçadas com pneus com a mesma medida da versão X-Line. Por fim, o BMW X3 xDrive30e M Sport Launch Edition se diferencia apenas pela grade frontal preta, e será vendido em volume limitado.





HÍBRIDO As três versões trazem o mesmo conjunto híbrido plug-in de propulsão, com motores que podem ser usados separada ou simultaneamente. O motor a combustão é o conhecido 2.0 litros TwinPower turbo, que desenvolve 184cv e 35,7kgfm de torque, que junto com o propulsor elétrico gera a potência combinada de 292cv, chegando a 42,8kgfm de torque total. O câmbio é automático de oito marchas e o sistema de tração integral xDrive transfere toda a força para as quatro rodas, favorecendo o desempenho também no fora de estrada. O novo BMW X3 acelera até 100km/h em 6,1 segundos.

Se o motorista quiser, pode dirigir o X3 apenas no modo elétrico, que garante autonomia de até 46 quilômetros no ciclo WLTP ou até 55 quilômetros no NEDC, no modo eDrive. A máxima é de 135km/h. Já no modo Auto eDrive, o X3 atinge a máxima de 110km/h somente com o motor elétrico. E nessa condição o carro fica extremamente silencioso, por isso emite um ruído que serve para alertar pedestres quando está em velocidade de até 30km/h.





BATERIA De acordo com a BMW, a bateria que alimenta o motor elétrico do novo X3 leva cerca de três horas para ser recarregada totalmente em um wallbox. No carregador portátil de 120V, a recarga é feita em cerca de 9 horas. Se for em uma tomada de 220V, o tempo de recarga baixa para 5h30min. Mas o próprio motor a combustão gera energia que ajuda a recarregar a bateria. Nos modos Sport e Sport Plus os motores trabalham em conjunto, os amortecedores são ajustados e as respostas a acelerações e mudanças de marchas são mais rápidas, proporcionando uma performance mais esportiva.

No painel, o motorista conta com o BMW Live Cockpit Professional, que traz duas telas de 12,3 polegadas, sendo uma do quadro de instrumentos e a outra da central multimídia iDrive. A conectividade pode ser feita por Android Auto e Apple CarPlay, ou por meio da assistente Alexa (Amazon). Para ativar o BMW Intelligent Personal Assistant basta dizer "olá, BMW" e ter acesso a inúmeras funções do veículo, como solicitar a mudança de temperatura do ar-condicionado, ajustar o aquecimento dos bancos. E para completar, o BMW Connected Drive permite atualizar remotamente o carro, ter o serviço de concierge ou de informações do trânsito em tempo real.

Com o aplicativo My BMW você consegue localizar o veículo, trancar ou destrancar as portas, verificar o carregamento da bateria, a autonomia disponível, a hora prevista para a carga completa e buscar os pontos de recarga próximos à sua localização, entre outras funções.





EQUIPAMENTOS O BMW X3 X-Line traz de série assistentes de direção como o Parking Assistant, sensor de ponto cego (com prevenção de colisões traseiras), alerta de mudança de faixa (com correção automática), aviso de tráfego cruzado, seis airbags e controles de tração e estabilidade. No quesito conforto, a versão é equipada com ar-condicionado de três zonas, sistema de som hi-fi, teto solar panorâmico e bancos esportivos revestidos em couro.

O BMW X3 M Sport acrescenta o pacote M Sport de design e suspensão, acabamentos interno e externo em preto High Gloss, faróis Laserlight e a tecnologia de reconhecimento de gestos para controlar funções específicas, como aumentar ou diminuir o volume do som ou rejeitar chamadas no celular, bastando apontar o dedo para a tela e abanar a mão para a direita.

A BMW oferece cinco opções de cores para o X3 X-Line: a sólida branco alpino e as metálicas preto safira, cinza sophisto, branco mineral e azul hytonic. O revestimento em couro pode ser nos tons preto ou mocha. O BMW X3 M Sport acrescenta outras duas opções de cores metálicas: carbon black e o cinza brooklyn. O revestimento interno nessa versão pode ser em preto, mocha misturado a preto, preto com costuras azuis ou oyster.

PREÇOS





BMW X3 xDrive 30e X-Line R$ 399.950

BMW X3 xDrive30e M Sport R$ 439.950

BMW X3 xDrive30e M Sport Launch Edition R$ 449.950