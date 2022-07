Kia Sportage: 5ª geração do SUV chega com tecnologia híbrida

De Araxá (MG)

O SUV médio tem a frente imponente, com grade ampla e faróis estilosos (foto: kia/Divulgação)





O novo Kia Sportage acaba de ser lançado no mercado brasileiro. A quinta geração do SUV médio chega com visual renovado, interior caprichado, tecnologia semiautônoma e motorização com sistema híbrido leve. O modelo é vendido em duas versões: EX, por R$ 224.990, e EX Prestige, por R$ 259.990.

O visual do Kia Sportage 2022, híbrido, é bastante original. Na dianteira, destaque para a imensa grade integrada ao conjunto óptico em LED. As linhas do SUV combinam fluidez e volume, passando a impressão de velocidade e força. Spoiler traseiro e antena barbatana de tubarão reforçam a esportividade.

A traseira também tem design original, com para-choque discreto e conjunto óptico com as lanternas invadindo a tampa traseira, além de luzes de sinalização posicionadas bem abaixo. O novo SUV médio tem 4,51 metros de comprimento, 1,86m de largura, 1,65m de altura e 2,68m de distância entre-eixos.





POR DENTRO No interior do novo Kia Sportage EX Prestige duas telas curvas e integradas saltam aos olhos: à esquerda, o quadro de instrumentos digital e configurável mede 12,3 polegadas. À direita, a central multimídia também tem 12,3 polegadas. A versão de entrada EX tem multimídia com tela de oito polegadas.

Os passageiros de trás contam com duas tomadas USB tipo C, disponíveis nos encostos dos bancos dianteiros, além de saídas de ar-condicionado. O porta-malas do SUV tem volume de 562 litros e sua tampa tem abertura elétrica na versão de topo. O pacote mais caro, EX Prestige, também conta com teto solar panorâmico.





SISTEMA HÍBRIDO Ambas as versões do Kia Sportage 2022 trazem motorização híbrida leve. O motor a combustão é um 1.6 a gasolina, com turbo, injeção direta de combustível e comando de válvulas variável. Já o sistema híbrido envolve um motor elétrico e um gerador que carrega a bateria de 48V nas frenagens e desacelerações. Juntos, os motores somam 180cv e 27kgfm de torque.

De acordo com a Kia, o SUV é capaz de trafegar sem o funcionamento dos motores em situação de rodagem plana ou em uma descida. Nas desacelerações, abaixo dos 40km/h, o motor a combustão também é desligado. O consumo do híbrido leve é de 11,5km/l na cidade e 12,1km/l na estrada, pelo ciclo do Inmetro.

O câmbio do Kia Sportage é automatizado de dupla embreagem, com sete marchas. O motorista tem à disposição três modos de condução: Eco, Normal e Sport. As suspensões do SUV híbrido são independentes, McPherson na dianteira, com amortecedores a gás, e multilink na traseira.





SEGURANÇA O pacote de segurança do Kia Sportage híbrido inclui airbags frontais, laterais e de cortina, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e assistente de partida em rampa. Porém, o destaque são os sistemas avançados de assistência ao motorista. Esse pacote inclui prevenção de colisão por ponto cego, traseira e de tráfego cruzado, saída do veículo em segurança, assistentes de permanência e centralização na faixa de rodagem, farol alto inteligente e prevenção de colisão frontal.

A versão EX Prestige acrescenta assistente para prevenção de colisão frontal, incluindo conversão em cruzamentos, câmeras 360 graus, monitor de ponto cego com visualização no painel digital de instrumentos e controle de cruzeiro adaptativo com assistente de congestionamentos.





VERSÕES, PREÇOS E CONTEÚDO





EX – R$ 224.990





Ar-condicionado digital automático de dupla zona com controle frontal; banco do motorista com ajustes elétricos, incluindo o lombar; bancos dianteiros com aquecimento em três níveis; volante com regulagem de altura e distância; console central com saída de ar para o banco traseiro; freio de estacionamento com acionamento eletrônico; volante com aquecimento; retrovisores com regulagem e rebatimento elétricos; faróis e lanternas em LED; lanterna de neblina; luzes de condução diurna; rack de teto com barras longitudinais; rodas de liga leve de 18 polegadas; acendimento automático dos faróis; assistente de parada automática; partida remota do motor; monitoramento de pressão dos pneus; airbags frontais duplos, laterais dianteiros e de cortina; assistente de estabilidade de reboque; assistente de partida em rampa; controle de frenagem em declives; controle de estabilidade e tração; kit de reparo de emergência para os pneus; Isofix; sistema de gerenciamento de estabilidade do veículo; alerta de fadiga do condutor; alerta de ponto cego; alerta de saída de faixa de rodagem; alerta de saída em segurança; assistente de centralização na faixa de rodagem; assistente de farol alto; assistente para prevenção de colisão frontal; câmera de ré; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; bancos revestidos em Altaica e tecido; painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas; multimídia com tela de oito polegadas com conectividade Apple CarPlay e Android Auto com fio; piloto automático.





EX PRESTIGE – R$ 259.990





Acrescenta ar-condicionado com controle frontal tátil; banco do passageiro com ajustes elétricos; bancos com revestimento em couro natural com detalhes em camurça; bancos dianteiros ventilados; tampa do porta malas com acionamento elétrico; faróis de neblina em LED; rack de teto com barras longitudinais na cor preta; rodas de liga leve de 19 polegadas; teto solar panorâmico; carregador de celular por indução; comando do câmbio com seletor rotativo; painel digital de instrumentos programável com tela de 12,3 polegadas “Supervision Cluster”; multimídia com tela de 12,3 polegadas e conectividade Apple CarPlay e Android Auto sem fio; aletas para trocas de marcha manuais; alerta de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado; assistente para prevenção de colisão frontal incluindo conversão em cruzamentos; câmeras de visão 360 graus; monitor de ponto cego com visualização no painel digital de instrumentos; piloto automático adaptativo com assistente de congestionamentos.





(*) Jornalista viajou a convite

da Kia do Brasil

FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, com 1.598cm³ de cilindrada, turbo, injeção direta de combustível e sistema híbrido leve, que desenvolve potência máxima de 180cv a 5.500rpm e torque máximo de 27kgfm entre 1.500rpm e 4,500rpm





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira, e câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas





» DIREÇÃO

Pinhão e cremalheira com

assistência elétrica





» SUSPENSÕES

Dianteira tipo McPherson, com molas helicoidais e amortecedores a gás; traseira tipo multilink





» FREIO

Com discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira





» DIMENSÕES

4,51m de comprimento, 1,86m de largura, 1,65 de altura, 2,68m de distância entre-eixos, 18cm de altura mínima do solo





» PESO

1.574 quilos





» CAPACIDADES

Do tanque de combustível, 54 litros; do porta-malas, 562 litros; de carga (ocupantes e bagagens), 536 quilos





» ÂNGULOS

De entrada, 16 graus; de saída, 20 graus; de rampa, 10 graus