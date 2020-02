Nova Ram 2500 chega com novo design, interior mais luxuoso e motor aprimorado

(foto: Ram/Divulgação)







Importada para o Brasil desde 2005, a Ram 2500 passou por uma reestilização. A emblemática grade cromada continua como seu principal elemento, um reluzente paredão que abre alas para a picape com 6,06 metros de comprimento e 2,12m de largura. Assim como o capô, que ganhou vincos mais marcados, vários componentes foram renovados: rodas, conjunto óptico, para-choques, para-lamas, emblemas, retrovisores, tampa traseira e antena (tipo barbatana). Na traseira, a inscrição “RAM” salta aos olhos, substituindo o símbolo da cabeça do carneiro. Porém, a logomarca continua sendo usada nas rodas e em outros pontos da carroceria.

Tampa da caçamba agora traz apenas a inscrição 'RAM', que substitui o símbolo da cabeça do carneiro (foto: Ram/Divulgação)

O interior da versão Laramie, a única disponível por aqui, é espaçoso e requintado, com destaque para as portas, painel e bancos completamente revestidos em couro, com alcântara nas partes que ficam mais em contato com o corpo, e detalhes em madeira. Além do tradicional preto, o revestimento interno pode ter uma nova e combinação de marrom com bege. No quadro de instrumentos, a tela de 7 polegadas é configurável. Os bancos dianteiros trazem regulagens elétricas (incluindo apoio lombar). Mas o que mais impressiona são os pedais do acelerador e freio com regulagem elétrica em altura.

Espaçoso e requintado, interior tem forração em couro nas portas, painel e bancos, com alcântara nas partes que ficam mais em contato com o corpo (foto: Ram/Divulgação)

O console central é enorme, permitindo guardar um laptop de 15 polegadas sob o apoio de braço. Já o porta-treco permite carregar três celulares ou um tablete. O banco traseiro também oferece muito espaço, com direito a saídas de ar-condicionado, tomada 110 volts e quatro portas USB. No assoalho há duas gavetas impermeáveis e removíveis sob os tapetes de borracha. O banco bipartido pode ter os assentos levantados, revelando um porta-objetos. A janela que separa a cabine da caçamba também possui abertura elétrica.

Banco traseiro tem muito espaço, com direito a saídas de ar-condicionado, tomada 110 volts e quatro portas USB (foto: Ram/Divulgação)



MULTIMÍDIA Outro destaque é a quarta geração do sistema multimídia Uconnect, com tela tátil de 12 polegadas. O monitor pode ter a imagem dividida em dois, para a realização de operações diferentes, como os comandos do ar-condicionado e o navegador GPS. Ainda é possível visualizar na tela imagens das câmeras 360 graus, que fornecem uma visão aérea da picape a partir de quatro câmeras espalhadas pelo veículo. A câmera da caçamba fica na altura da terceira luz de freio, permitindo o monitoramento da carga ou de um reboque.

Tampa da caçamba tem abertura elétrica (foto: Ram/Divulgação)



TORQUE Sob o capô, um motor 6.7 turbodiesel, com seis cilindros em linha, esbanja 365cv de potência (mais 35cv) e inacreditáveis 110,7kgfm de torque (mais 6,7kgfm). A turbina de geometria variável permite bom desempenho em qualquer regime de rotações. O propulsor foi retrabalhado, tendo perdido 28 quilos com a adoção de novos materiais. O câmbio automático de seis marchas traz alavanca na coluna de direção. Já a tração 4x4 com reduzida é selecionada no painel. O diferencial traseiro é antideslizante.





DETALHES Os retrovisores foram redesenhados e ganharam braços mais longos, podendo ser colocados também na vertical, mais útil quando se está rebocando, além da tradicional posição horizontal. Cada retrovisor lateral tem dois espelhos com ajustes elétricos independentes, sendo que o menor oferece maior campo de visão. E para iluminar o chão ao redor do veículo, há ainda uma luz de cortesia embaixo dos braços dos espelhos, que são rebatíveis eletricamente.

A caçamba surpreende com os compartimentos laterais RamBox, cada um com capacidade de 102 litros, incluindo uma tomada 110 volts no da esquerda, permitindo ligar uma ferramenta diretamente no veículo. A tampa da caçamba tem abertura elétrica por comando na chave presencial ou no teto. O pacote de segurança reúne itens como seis airbags, controles de tração, estabilidade e de mitigação de rolagem da carroceria, além de alerta de tráfego traseiro cruzado. A Nova Ram 2500 está disponível nas 45 concessionárias da rede Ram no Brasil pelo preço sugerido de R$ 289.900.