Confusão armada: Brisa diz a Ari que Tonho é filho de Oto, em 'Travessia'

Brisa mente para Ari, que vai acabar agredindo Oto (foto: Fábio Rocha/Globo/Estevam Avellar/Globo)





Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) entrarão em conflito mais uma vez nos próximos capítulos de 'Travessia'. Na novela das 21h da Globo, o arquiteto avisará Guerra (Humberto Martins), diante da ex-noiva, que não entregará a guarda de Tonho (Vicente Alvite) a ela. Então, a mocinha reagirá com raiva e acabará dizendo que o menino não é filho dele.





Em seguida, Brisa mentirá ao falar que Tonho é fruto da relação dela com Oto (Romulo Estrela). Ari ficará furioso e comentará com Gil (Rafael Losso) que o hacker era amante da mocinha quando eles estavam juntos. Enquanto isso, a afilhada de Creusa (Luci Pereira) dirá à madrinha ter se arrependido de fazer um acordo com o pai de criação de Chiara (Jade Picon).





Mais tarde, Joel (Nando Cunha) repreenderá Brisa por ter mentido sobre a paternidade de Tonho. E, sem saber de nada, Oto acabará sendo agredido por Ari. Com a confusão armada, o arquiteto se comprometerá a trazer a ex para conversar com Guerra, desde que seja feito um teste de DNA, a fim de comprovar a paternidade do filho.





Cidália (Cassia Kis) levará Brisa ao encontro do empresário e a mocinha aceitará fazer o teste, sem imaginar que algo pior virá pela frente. Ao se encontrar com Chiara, a mãe de Tonho falará mal do ex-noivo.





Após o exame ser feito, Brisa deverá descobrir que é quimera – ser humano com uma condição genética rara, que determina que o indivíduo tenha dois tipos distintos de DNA em seu corpo. Dessa forma, Ari alegará que a mocinha não é a mãe biológica de Tonho e permanecerá com a guarda da criança. Já Guerra ficará ao lado da moça e tentará ajudá-la a comprovar que é a mãe do menino. Logo, Tininha (Camila Rocha) deduzirá que o empresário deve ser o parente perdido da personagem por conta do encontro que ela teve com uma cigana.





"As personagens da Glória (Perez, autora) enfrentam as coisas que acontecem com altivez, não são bobas. Brisa age de maneira espontânea. Eu tremeria na base diante dos problemas, mas ela segue em frente. Sofre, porém vai adiante. É um ser humano e tem suas fragilidades também", comenta Lucy Alves.