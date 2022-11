Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos de "Mar do sertão"

Muitos desafios aguardam por Timbó (Enrique Diaz), Tereza (Clarissa Pinheiro) e Mirinho (Lucas Galvino) (foto: Globo/divulgação)

Timbó (Enrique Diaz) está passando por uma fase difícil em “Mar do sertão”. Na novela das 18h da Globo, depois de o marido de Tereza (Clarissa Pinheiro) ser demitido por Laura (Eli Ferreira), ele chegou a ser preso por um crime que não cometeu e descobrirá que a pulseira que ganhou de Latifa (Quitéria Kelly) é falsa. Timbó (Enrique Diaz) está passando por uma fase difícil em “Mar do sertão”. Na novela das 18h da Globo, depois de o marido de Tereza (Clarissa Pinheiro) ser demitido por Laura (Eli Ferreira), ele chegou a ser preso por um crime que não cometeu e descobrirá que a pulseira que ganhou de Latifa (Quitéria Kelly) é falsa.









Como o comerciante não sabe da intervenção da esposa no duelo com o pretendente da filha, Timbó usará essa informação a seu favor. Esperto, ele chantageará Latifa e a obrigará a fazer o trabalho no lugar dele, nos próximos capítulos.

"Tereza tem pé no chão e Timbó vive nas nuvens. É uma combinação interessante. Eles representam a pura raça brasileira, nordestina. Tiveram sete filhos e só três vingaram. Os dois vêm de uma realidade castigada. Apesar de serem muito pobres, são ricos de valores", afirma Clarissa Pinheiro.