Coronel Tertúlio (José de Abreu) põe em risco a vida dos moradores de Canta Pedra (foto: Paulo Belote/Globo)

Pajeú (Caio Blat) não perdoará Tertúlio (José de Abreu) em "Mar do sertão". Na novela das 18h da Globo, o rapaz ficará fora de si ao saber que o coronel é o responsável por adoecer seu filho, Cirino (Theo Matos), devido ao uso de agrotóxicos na plantação da fazenda e jurará matá-lo. Então, Deodora (Debora Bloch) incentivará o marido a culpar outra pessoa pela aplicação dos pesticidas na lavoura.





Como a conversa não cessará a raiva do personagem, a médica decidirá alertar o ex-sogro sobre Pajeú, que invadirá a casa de Zé Paulino (Sergio Guizé) e pegará a arma que acredita ser a dele. O jagunço será flagrado por Candoca no imóvel do mocinho e perceberá que o revólver foi trocado. Em seguida, a mãe de Manduca (Enzo Diniz) se preocupará com o ocorrido e passará a investigar a situação com seu namorado.





Mais tarde, Floro Borromeu encontrará os galões de pesticida na residência de Timbó e prenderá Tereza. A mulher se desesperará na delegacia e acusará o marido. Embora seja inocente, o dono do burro Shop Cênti ficará preso, como Deodora e Tertúlio tinham planejado.

"Apesar de viver uma história de amor linda, o que move Candoca é a caridade, contribuir para uma realidade melhor e ajudar as pessoas a terem uma vida mais digna, independentemente das condições tão precárias do sertão", afirma Isadora Cruz.