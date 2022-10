Chucky, o brinquedo assassino, bate ponto hoje no 'Programa Silvio Santos'

Aline Serrano e Chucky: susto no escritório (foto: SBT/divulgação )





Chucky, aquele monstrengo assustador do cinema, vai bater ponto no “Programa Silvio Santos” (SBT/Alterosa) duas vezes: neste domingo (23/10) e no dia 30 de outubro.









A atriz Aline Serrano recomenda a algumas pessoas que embarquem para chegar ao sétimo andar de um prédio comercial, mas o equipamento para e algo estranho ocorre no teto. É susto na certa!



A brincadeira lembra a Menina Fantasma, que fez muito sucesso no programa.





No próximo domingo (30/10), a pegadinha vai rolar durante entrevista de emprego em um escritório. Enquanto Aline Serrano aplica teste de cognição nos pobres candidatos, Chucky dá o ar da graça.





As aparições fazem parte do lançamento da segunda temporada da série de Chucky no Star+, que estreou na quarta-feira (19/10). Bem no clima “halloween”, as pegadinhas marcam a parceria do programa do SBT/Alterosa com a NBC Universal Pictures.