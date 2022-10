Teleton Brasil 2022 terá Galisteu e Juliette entre convidadas especiais

Celso Portiolli, Maísa Silva e Eliana são padrinhos do Teleton Brasil e participaram da coletiva de lançamento da programação, ontem, nos estúdios da emissora, em São Paulo (foto: Rogério Pallatta/SBT/Divulgação)

A edição 2022 do Teleton marca os 25 anos da campanha de arrecadação em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) promovida pelo SBT, com maratona de shows e programas especiais. Na manhã desta terça-feira (18/10), a emissora anunciou as atrações da programação, que ocorrerá nos próximos dias 4/11 e 5/11, sexta-feira e sábado.











De lá para cá, o Teleton Brasil ganhou o apadrinhamento da apresentadora Eliana e do cantor Daniel. Com o intuito de garantir maior presença no universo on-line, Celso Portiolli e Maísa Silva entraram para o time como padrinhos digitais da iniciativa. Ao longo de 25 anos de programa, foram exibidas mais de 600 horas de atrações.





A diretora da atração, Norma Mantovanini, revelou que a edição deste ano focará na conscientização acerca da ameaça representada pela poliomielite, erradicada do Brasil, mas com risco de retorno em razão da baixa adesão à campanha de vacinação.

Luta contra o capacitismo

Os jornalistas Lari Mariano e Raphael Preto, ex-pacientes da AACD, falaram sobre a importância que a instituição teve não apenas em suas vidas, mas para a sociedade, ao esclarecer dúvidas e medos que crianças e famílias possam ter e preparar essas crianças para a vida e conscientizar a todos sobre a importante luta contra o capacitismo, o preconceito contra pessoas com deficiência.





José Roberto Maciel, presidente do Grupo Silvio Santos e do SBT, observou que todos que trabalham em prol dessa causa o fazem com muito carinho, amor e dedicação, pois lidam com a esperança e o sonho das pessoas. "Passaram-se 25 anos, mas o ânimo do SBT em realizar o Teleton é o mesmo," disse.





Em uma espécie de corrente do bem, Eliana apresentou os artistas de outras emissoras liberados para participar da 25ª edição do Teleton Brasil. A apresentadora Adriane Galisteu, do reality “A fazenda” (Record), retorna ao Teleton em sua antiga casa. Ela afirmou que o programa faz parte de sua história pessoal e profissional.

Sônia Abrão participará da iniciativa, representando a RedeTV! Globo, Gazeta e Cultura também liberaram profissionais para participar do encontro, segundo Eliana.

Engajamento de influenciadores

Com 13 anos de participações no Teleton, a apresentadora Maísa Silva anunciou as atrações artísticas e digitais da edição deste ano. Nativa da era digital, ela aposta no engajamento das estrelas e influenciadores para ajudar a bater a meta de arrecadação em 2022.





"Estou muito feliz em estar aqui mais um ano, desta vez presencial. É muito bom poder ver todo mundo pessoalmente, de pertinho. Esse laço de solidariedade, de amor, de altruísmo e empatia, ele existe independentemente desse encontro acontecer de forma presencial ou virtual. Nesses últimos anos, a importância do Teleton foi aumentando, junto com tudo que essa causa representa. É sempre uma honra enorme estar aqui e reunir todas as forças em prol dessa causa tão importante," disse a jovem estrela.

A primeira anunciada foi Fafá de Belém, jurada do “The voice+”, da Globo. Em seguida, o rapper L7NNON, sucesso nas redes sociais. A dupla de palhaços Patati e Patatá; Turma da Mônica, Anavitória, Dilsinho, Lexa, KLB e a cantora Juliette, vencedora do “BBB21”, completam a lista de convidados.





Segundo Celso Portiolli, em campanha sozinho em suas redes sociais, ele já chegou a arrecadar mais de R$ 100 mil. Com o impulso dos influencers, acredita ser capaz de arrecadar muito mais neste ano. Estarão presentes Enaldinho, Iarlei, Mari Maria, Stefany Mattos, entre outros.





"Se você colocar 300 influenciadores fortes, pedindo (doações), o digital vai continuar crescendo. E com a força da televisão, que é um canhão, nós poderemos, em breve, aumentar a meta do Teleton”, comentou Portiolli.





Além do engajamento, o universo digital chegou com força também para facilitar as doações. Em 2021, quando ocorreu em versão adaptada para a pandemia, o Teleton contabilizou 200 mil doações via Pix, que contabilizaram mais de R$ 3 milhões.

Para 2022, com o retorno à modalidade presencial da atração, a expectativa é que esses números dobrem, segundo Portiolli. Ele crê que também os QR Codes facilitam as doações, ao evitar que as pessoas doem para contas erradas. Para este ano, duas chaves Pix foram criadas para as doações, uma por e-mail e uma por número do celular.

Live no Twitch

Além das atrações presentes no palco e na corrente de engajamento em prol da arrecadação. Uma live especial na Twitch, plataforma on-line de lives, ocorrerá para chamar a atenção do universo gamer.





Ao ser perguntado como imagina o Teleton daqui a 50 anos, Portiolli citou o reforço do caráter digital do programa, mas também brincou que se vê velhinho, ao lado da apresentadora Eliana, como Silvio e Hebe fizeram desde o início. Eliana reforça, entretanto, a importância de se passar para as futuras gerações o valor de ajudar e fazer o bem.





"Acho que o papel do Teleton foi também de nos instruir, de nos ensinar, de entender que a gente tem mais é que aprender todos os dias e é isso que eu venho sentindo a cada ano em que participo do Teleton. O Teleton arrecada valores importantíssimos para a AACD, mas também nos ensina a ser altruístas, a ter um coração empático”, diz a apresentadora, madrinha da iniciativa há 16 anos.





