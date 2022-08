Paula Braun é fã de Olívia, a empoderada dançarina de 'Cara e coragem'

O ilustrador Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) está balançando o coração da bailarina Olívia (Paula Braun) (foto: Fábio Rocha/Globo)



Paula Braun acredita na identificação das mulheres com a batalhadora Olívia de "Cara e coragem". Na novela das 19h da Globo, a atriz interpreta a independente dona de uma companhia de dança vertical, que é mãe solo de Lou (Vitoria Bohn), porque Joca (Leopoldo Pacheco) não assumiu a paternidade da jovem.

"Olívia é incrível. Ela tem o lado de ser alguém forte. Tem paixões, é feliz na maternidade e no trabalho. O ponto fraco dela é o Joca, que não é marido dela, mas os dois foram amantes por quase 20 anos", diz Paula.

''A história tem uma virada linda. Cada vez que chegam os capítulos, fico empolgada'' Paula Braun, atriz





Olívia está interessada em Alfredo (Carmo Dalla Vecchia). Recém-separado de Pat, o ilustrador se encontrou com a dançarina por acaso em Paquetá, no Rio de Janeiro, e os dois passaram a flertar. Em breve, rolará beijo e até encontro com os filhos dele. Porém, uma confusão familiar pode atrapalhar o romance.

"A história tem uma virada linda. Cada vez que chegam os capítulos, fico empolgada. As cenas são gostosas, sequências longas que não via faz tempo. Existe lugar para o humor também. O Joca é um homem mais velho. A relação que construiu na casa dele com a esposa é diferente daquela com a minha personagem", observa Paula.

"Cara e coragem" marca a volta da atriz às novelas. O último folhetim do qual participou foi "Amor à vida" (Globo), exibido em 2013 e 2014. Ela fez o papel da doutora Rebeca.

No período fora da televisão, Paula se dedicou a outros projetos, como a direção do documentário "Ioiô de Iaiá" (2019), disponível no Globoplay, além da criação dos filhos Flora, de 11 anos, e Benjamin, de 7, frutos de seu casamento com o ator Mateus Solano.

"Nossa classe sofreu, sem saber como ia retornar ao trabalho. Fiz o teste para o papel em outubro de 2020. Naquela época, não existia plano de vacinação contra a COVID-19. É bom voltar a atuar após dirigir e em uma novela que é obra aberta. É outro ritmo de trabalho", conclui Paula.