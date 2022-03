Marcello Novaes: 'Violeta ensinará muita coisa para o Eugênio'

Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes) vivem às turras por causa do machismo do sócio, mas acabarão se apaixonando (foto: Fábio Rocha/GLOBO) "('Além da ilusão') é uma novela que vem na hora certa. Estamos precisando de diversão, de ilusão, de fantasia e essa história tem uma riqueza nesse sentido" Marcello Novaes, ator





Marcello Novaes sabe que Eugênio não é perfeito, mas o personagem passará por uma mudança de postura em "Além da ilusão". Na novela das 18h da Globo, o sócio de Violeta (Malu Galli) age de forma machista como a maioria dos homens da década de 1940. Porém, ao se apaixonar pela mãe de Isadora (Larissa Manoela), começará uma transformação. Até então ele manterá a posição conservadora e baterá de frente com a esposa de Matias (Antonio Calloni) nas decisões sobre a tecelagem.





"Esse embate dos dois é o que gera o debate sobre esses preconceitos que ainda existem hoje contra a mulher no mercado de trabalho. Mas, naquela época, era mais acentuado. Eu acho que a Violeta ensinará muita coisa para o Eugênio", comenta Novaes.





Desde que se conheceram, Eugênio e Violeta dificilmente entram em acordo na primeira tentativa. Inclusive, o temperamento forte da sócia foi o que chamou a atenção dele. Quando os dois se apaixonarem, o romance enfrentará alguns obstáculos, como o fato dela ser casada. Além disso, Úrsula (Bárbara Paz) não aceitará o relacionamento, por sempre ter almejado ser a esposa do patrão.





"Apesar de ele ter esse lado machista, Eugênio acaba sempre ouvindo a Violeta. Essa mudança de comportamento acontecerá. Esses embates entre os dois são ótimos. O romance será demorado, mas surgirá com o passar do tempo e é muito complicado porque ela é casada. Naquele tempo, isso era um escândalo ainda maior do que é hoje", avalia o ator.





NOVOS TALENTOS

Justo, correto e trabalhador, Eugênio nem sonha que Joaquim (Danilo Mesquita) é mau-caráter e interesseiro. Pelo contrário, vê no rapaz o potencial para ser o seu herdeiro. Segundo Marcello, o trabalho do intérprete do afilhado do sócio da tecelagem, assim como dos demais atores do elenco mais jovem do folhetim, tem sido primoroso. E, olhando para trás, consegue enxergar nos novos talentos um pouco dele, que começou a atuar em novelas há 34 anos na Globo, em “Vale tudo” (1988 a 1989).





"Quando vejo esses jovens, fico me lembrando do momento em que eu comecei. Eles estão avançados hoje, preparados e essa troca é muito bacana. Estão com sede de interpretar. Então, quando a gente entrou em cena, todos estavam concentrados em seus personagens e isso ajudou bastante. Continuo aprendendo com eles", declara.





“Além da ilusão” propõe levar um pouco de fantasia a um público esgotado emocionalmente, seja pela pandemia, tragédias em âmbito nacional ou fora do Brasil. Marcello ficou empolgado desde que leu o primeiro capítulo da trama criada por Alessandra Poggi. Afinal, o folhetim tem uma missão clara: encantar os telespectadores.





ALEGRIA

"Estou feliz, pois é uma novela que vem na hora certa. Estamos precisando de diversão, de ilusão, de fantasia e essa história tem uma riqueza nesse sentido. O elenco é ótimo, então fico alegre de participar. A direção do Luiz (Henrique Rios) é caprichada. Ele é muito detalhista", afirma.