Trio criador do bordão 'receba esse Shalom' participa do programa de Eliana

Eliana recebe Wenderson e os gêmeos Kaick e Kauã no quadro ''Dia de sorte'', no SBT/Alterosa (foto: Rafael Cusato/SBT )

Quem navega pelas redes sociais provavelmente já viu um trio divertidíssimo que fala bordões como como "receba esse shalom" e "a vida do crente não é fácil". As expressões, criadas por Wenderson e os gêmeos Kaick e Kauã, viralizaram e trouxeram fama ao trio baiano, que participa do programa "Eliana" neste domingo (20/2), a partir das 15h, no SBT/Alterosa.





A apresentadora foi conhecer de perto os primos que vivem de forma simples, mas com muito alto-astral, no interior da Bahia e têm milhares de seguidores nas redes sociais. Os três participam do quadro “Dia de sorte” e estarão palco do programa concorrendo a prêmios especiais.





Já no quadro “Minha mulher que manda”, Eliana recebe três casais convidados que vão se enfrentar nas cozinhas pelo melhor prato deste domingo. Quem seguirá as ordens da esposa hoje são o ex-lutador Popó e a mulher, Emilene; o humorista Maurício Meirelles e Emily; e o apresentador Gabriel Cartolano e sua amada Marina.