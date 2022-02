Super Bowl será exibido no Brasil pela Rede TV! e ESPN, no próximo domingo

Joe Burrow (à esquerda) é uma dos trunfos do Cincinnati Bengals para conquistar o seu primeiro título no Super Bowl (foto: Patrick McDermott/AFP/Getty Images)

O Super Bowl – mega-acontecimento esportivo e cultural que marca o fim da temporada de futebol americano nos Estados Unidos – vai passar na televisão aberta brasileira. O evento será transmitido pela Rede TV! no próximo domingo (13/2), a partir das 20h30.



O Super Bowl – mega-acontecimento esportivo e cultural que marca o fim da temporada de futebol americano nos Estados Unidos – vai passar na televisão aberta brasileira. O evento será transmitido pela Rede TV! no próximo domingo (13/2), a partir das 20h30.





SEGUNDOS MILIONÁRIOS NA TV







Por falar em cifras milionárias, o Super Bowl tem um dos espaços publicitários mais rentáveis do planeta. Este ano, 30 segundos de propaganda durante a transmissão custam cerca de US$ 5,6 milhões, de acordo com pesquisa realizada pela Kantar.





A festa globalizada não se limita ao esporte. Tradicionalmente, há apresentação de estrelas da música no intervalo. Michael Jackson, U2, Paul McCartney, Madonna, Beyoncé, Shakira, Lady Gaga e The Weeknd já brilharam por lá.





Este ano, o rap vai dominar o chamado “Halftime show”, reunindo, durante 12 minutos, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.





Esse time de estrelas representa o hip-hop da Costa Oeste, onde fica Los Angeles. A apresentação é produzida pela gravadora de Jay-Z, a Roc Nation, em parceria com a Pepsi.





TALENTOS DE COMPTON “Dr. Dre, um visionário musical de Compton, Snoop Dogg, um ícone de Long Beach, e Kendrick Lamar, um jovem pioneiro musical por direito próprio, também de Compton, serão o centro das atenções da performance de uma vida. Eles serão acompanhados pelo gênio lírico Eminem e pela rainha atemporal Mary J. Blige”, afirmou Jay-Z em nota oficial.





Um trailer com as estrelas do rap foi veiculado pela Pepsi. O diretor é ninguém menos que F. Gary Gray, do filme “Straight outta Compton: A história do N.W.A” (2015), sobre a trajetória e as tretas do hip-hop da Costa Oeste.





Gray filmou Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem e Mary J. Blige aceitando o convite de Dr. Dre para comparecer ao Super Bowl.





O dia 13 promete muita emoção para fãs de futebol americano. O Cincinnati Bengals vai lutar por seu primeiro título no Super Bowl, enquanto o Los Angeles Rams chega à segunda final em quatro anos.





As atenções do planeta estarão voltadas para dois astros do esporte: o jovem Joe Burrow, jogador do Bengals, e o veterano Matthew Stafford, do Rams.

O canal fechado ESPN também exibirá a finalíssima, que será realizada no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia. Nos últimos anos, o Brasil chamou a atenção como o país que mais comenta o Super Bowl no Twitter, depois dos Estados Unidos.O Cincinnati Bengals enfrentará o Los Angeles Rams. A arena tem 70.240 lugares, e torcedores deverão apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo de COVID-19. Todo mundo terá de usar máscara. As entradas para a partida custam uma fortuna: a mais barata sai por cerca de R$ 37 mil. São os ingressos mais caros da história da competição norte-americana.