Edu Lobo e Mônica Salmaso fazem concerto inédito neste domingo (23/1)

A segunda edição da série “Encontros históricos”, em que a Brasil Jazz Sinfônica recebe grandes nomes da música popular brasileira na Sala São Paulo, será exibida neste domingo (23/1), a partir das 20h, na TV Cultura. Desta vez, a orquestra se une a Edu Lobo e Mônica Salmaso, sob a regência do maestro Tiago Costa. Apresentado por Chris Maksud, o concerto inédito vai ao ar a partir das 20h.

O repertório conta com composições de Edu Lobo em parceria com artistas como Chico Buarque e Paulo César Pinheiro, como as canções “Beatriz”, “Ciranda da bailarina”, “Meia-noite”, “A mulher de cada porto”, “Primeira cantiga” e “Vento bravo”.