Sergio Marone: "Um programa que tem tudo a ver com o brasileiro"

Otaviano Costa volta ao SBT





Posta de bacalhau feita com sardinha. Massa de tartelete preparada com pão com décadas de idade. Omelete de ovos de avestruz. Esses são alguns dos desafios que os chefs participantes do programa "Mestres da sabotagem" precisam enfrentar para levar o prêmio de R$ 25 mil para casa. O reality, comandado pelo ator e apresentador Sergio Marone, está no ar em temporada especial no SBT/Alterosa. O primeiro programa foi ao ar em 8 de janeiro e segue com episódios inéditos exibidos aos sábados, sempre às 22h30, até 12 de fevereiro.





VALE TUDO PARA DISTRAIR

A diferença entre este e outros programas de culinária é que são oferecidos aos participantes meios para prejudicar os adversários: objetos incomuns na cozinha, fantasias, cenários, troca de ingredientes e várias formas de distração. “É um programa de culinária diferente de tudo que existe na televisão brasileira, porque ele não se leva a sério”, aponta Marone. “Os concorrentes devem ser muito mais do que bons chefs de cozinha. Eles têm de ter jogo de cintura para lidar com as sabotagens.”





Em entrevista ao Estado de Minas, Marone comentou como o humor e a singularidade do programa chamaram a sua atenção. “Tem tudo a ver com o brasileiro, que, atualmente, sempre está superando as sabotagens do governo, principalmente”, afirma. E acrescenta: “O brasileiro é um especialista nisso, estamos sempre sendo sabotados pelo sistema, pelas políticas, então é um programa que veio a calhar.”





O apresentador também cita a qualidade técnica e a organização do programa como atrativos.





A nova temporada traz a novidade de os participantes serem artistas, influenciadores, atores ou cantores, em vez de chefs renomados. “Já tivemos e teremos vários convidados que são pessoas que não cozinham profissionalmente. Então, já saiu e vai sair de tudo naquela cozinha”, diz Sergio Marone.

DO CINEMA À ECOLOGIA

Além do “Mestres da sabotagem”, Marone participa de outros projetos como ator e produtor, entre eles o filme “Jesus Kid”, um “semiwestern” brasileiro dirigido por Aly Muritiba, o mesmo diretor de “Deserto particular”. O longa, baseado no romance de Lourenço Mutarelli, ainda não estreou em cinemas comerciais por conta da pandemia, mas a previsão é de que chegue às telonas este ano.





Além disso, o apresentador, que se engajou em campanhas ecológicas, investe em projetos na área, preocupado com a crise do meio ambiente.





“Acredito que nada seja mais importante, neste momento em que vivemos, do que repensar a quantidade de lixo que produzimos e nossos hábitos de consumo”, defende Sergio Marone.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro







Otaviano Costa vem aí

Otaviano Costa será o novo apresentador do “Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem". Ele assinou recentemente contrato com o SBT e o Discovery. A atração marcará o retorno de Otaviano à telinha.





“Era a hora certa para voltar à TV. Que bom estar de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicadores, a emissora onde tudo começou para mim. E, é claro, fazer um reality com a incrível Discovery também me deixa muito empolgado. ‘Bora’ todo mundo pra cozinha!”, declarou ele.



Com formato criado pela da Discovery Networks, o programa é uma competição gastronômica de sucesso e já teve 15 temporadas produzidas nos Estados Unidos – sete delas exibidas no Brasil.