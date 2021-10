Atriz aposta em novos projetos e quer tirar do papel histórias que tem escrito (foto: GLOBO/Divulgação) "Nossos professores merecem todo o reconhecimento do mundo, porque é uma profissão linda e muito desafiadora" Vanessa Giácomo, atriz



Vanessa Giácomo representa a lei e busca solucionar crimes na pele da policial Antônia, em "Pega pega". Na reprise da novela das 19h da Globo, sua personagem vive um dilema porque se apaixonou por Júlio (Thiago Martins), um dos ladrões do furto dos 40 milhões de dólares de Pedrinho (Marcos Caruso). Sentindo-se enganada pelo garçom, a irmã de Nelito (Rodrigo Fagundes) até tenta se envolver com Domênico (Marcos Veras), porém não consegue esquecer o ex-namorado. De acordo com a atriz, era divertido acompanhar esse triângulo amoroso.





"A torcida do público é muito equilibrada. Metade pede para Antônia terminar com o bandido e a outra que ela fique com o policial. Eu me lembro muito dos bastidores, ria o dia inteiro. Todos do elenco eram divertidos. Construí realmente uma família e é uma delícia rever essa novela", conta.





Na trama, Antônia persiste em rejeitar o amor que sente por Júlio. Para a personagem, é inimaginável uma investigadora ter um relacionamento com um criminoso. Por isso, ela se joga de cabeça no namoro com Domênico e até começa a morar junto com o policial. Mesmo assim, o filho de Arlete (Elizabeth Savala) não desistirá da amada e fará o possível para reconquistá-la. Inclusive, entrega Malagueta (Marcelo Serrado) às autoridades pela participação no crime.





"Foquei bastante no texto da Claudia (Souto, autora) para compor a Antônia. Quis deixar marcada a postura dela dentro e fora do trabalho. Fiz essa pesquisa para mostrar como ela agia quando estava em uma investigação, usando o distintivo, mas também mais relaxada em sua intimidade", comenta.





Por conta da pandemia da COVID-19, o ritmo de gravação dos estúdios mudou completamente. Dessa forma, as reprises foram uma solução para as equipes ganharem tempo de produzir novos conteúdos com segurança. Segundo Vanessa, como sua rotina também deu uma desacelerada, ela tem conseguido acompanhar os capítulos de “Pega pega”.





"Quando a gente gravou, eu assistia o que dava para ver. Às vezes, deixamos uma cena pendente, queremos conferir depois e não conseguimos. Tem sido uma delícia rever todos os personagens. Os ladrões de 'Pega ´pega' são maravilhosos, fizeram todos amá-los. É uma novela muito boa no geral", valoriza.





FAMÍLIA

O trabalho inédito mais recente de Vanessa foi a série “Filhas de Eva”, finalizada antes da pandemia e disponível desde março passado no Globoplay. Enquanto não abraça uma nova personagem, a atriz conta que tem escrito muito e, cada vez mais, está interessada em criar histórias e tirá-las do papel. No entanto, ela ainda não tem um projeto totalmente fechado. Por isso, apenas adianta que, na hora certa, divulgará seus planos ao público.





Mãe de Raul, de 13 anos; Moisés, de 11; e Maria, de 6, Vanessa ressalta que passou os últimos meses também se dedicando intensamente aos filhos. "Participo ativamente da educação, porque eles ficaram um bom período com aulas remotas. Nossos professores merecem todo o reconhecimento do mundo, porque é uma profissão linda e muito desafiadora. Tive que voltar aos estudos junto com eles, mas, ao mesmo tempo, pude estar ainda mais presente no dia a dia deles", finaliza.