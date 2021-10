Teleton reúne Ivete, Pabllo Vittar, Simone & Simaria, Maisa e Pequena Lô

Frederico Gandra*

Eliana e o cantor Daniel são padrinhos do Teleton 2021 (foto: Manu Scarpa/SBT)



A 24ª edição do Teleton reúne um time notável de celebridades – que inclui Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Simone & Simaria, Dennis DJ, Dilsinho, Felipe Araújo e Joelma, entre outros – para lutar em prol da inclusão das pessoas com deficiência. A campanha de solidariedade da TV brasileira arrecada recursos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e, neste ano, precisa aumentar as doações de pessoas físicas para atingir a meta de R$ 30 milhões.





A maratona, exibida pelo SBT/TV Alterosa em 22 e 23 de outubro (sexta e sábado), será apresentada pelos padrinhos da campanha: Eliana, o cantor Daniel, Celso Portiolli e Maisa Silva. Outras estrelas da emissora de Silvio Santos participam da programação, como Patricia Abravanel, Benjamin Back (o Benja), Danilo Gentili, Dony De Nuccio, Nadja Haddad, Ratinho e Raul Gil.





A transmissão acontece diretamente dos estúdios da emissora, em São Paulo, com plateia virtual e presencial. Como de praxe, profissionais e jornalistas de outros canais também comandam a transmissão. Sabrina Sato, Ana Hickmann e Sonia Abrão já estão confirmadas neste ano.





O Teleton, exibido pelo SBT/Alterosa desde 1998, auxilia na inclusão de crianças e adolescentes com deficiência física através da AACD – que representa milhares de atendimentos do SUS. A edição de 2021 é primordial para a retomar o número de atendimentos realizados pela entidade antes da pandemia de COVID-19, que abalou o funcionamento da rede.

DOAÇÃO DE R$ 5

Ivete Sangalo mantém a tradição de participar da campanha para ajudar a inclusão de pessoas com deficiência (foto: Globo/Divulgação)

Para atingir a meta, a campanha precisa aumentar o volume de doações, responsável por mais de 200 mil atendimentos da AACD anualmente. Desde 2015, o Teleton enfrenta queda de 89% de colaboradores (de 1,2 milhão para 150 mil pessoas físicas, em 2020). Nesta edição, precisam arrecadar ao menos R$ 12 milhões de pessoas físicas para alcançar os R$ 30 milhões estabelecidos. O valor restante é fornecido pelas empresas apoiadoras do projeto. Para atingir a meta, a campanha precisa aumentar o volume de doações, responsável por mais de 200 mil atendimentos da AACD anualmente. Desde 2015, o Teleton enfrenta queda de 89% de colaboradores (de 1,2 milhão para 150 mil pessoas físicas, em 2020). Nesta edição, precisam arrecadar ao menos R$ 12 milhões de pessoas físicas para alcançar os R$ 30 milhões estabelecidos. O valor restante é fornecido pelas empresas apoiadoras do projeto.





“Mais do que nunca, o Teleton dependerá do engajamento, solidariedade e empatia das pessoas físicas, que mantiveram as condições econômicas neste momento difícil de desemprego, e que podem ajudar doando R$ 5", ressaltou Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, em coletiva de imprensa virtual na última terça-feira (5/10). “Sei que não está fácil, mas doando R$ 5 faz toda a diferença”, destacou Celso Portiolli, padrinho digital do Teleton.





Em mais de 12h de transmissão, o time de celebridades escalado pelo SBT vai se esforçar para atrair novamente os doadores. Ao longo da programação, serão exibidos reportagens com os pacientes, depoimentos dos profissionais da AACD, prestação de contas do Teleton e boletins de notícias da campanha, além das atrações artísticas.





A apresentadora Eliana conta que o objetivo é espalhar “esperança, amor e alegria em tempos tão difíceis”. “Vai ser uma grande festa, mesmo que de maneira remota. O brasileiro sabe fazer a diferença com amor, mesmo a distância”, comentou a madrinha do Teleton.





A influenciadora digital mineira Pequena Lô, que viralizou com vídeos humorísticos na internet no último ano, faz sua estreia no Teleton 2021. Natural de Araxá, ela é ex-paciente da AACD no tratamento de uma síndrome rara, a displasia óssea. A associação mantém uma unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





“A AACD tem uma importância muito grande na minha vida. Apresentar (esta edição do Teleton) é uma representatividade enorme para nós todos, pessoas com deficiência. Estou muito feliz e ansiosa”, afirmou a influenciadora mineira, de 25 anos. Pequena Lô garante que vai levar todo seu humor e personagens para as telas do SBT/Alterosa. O influenciador mineiro Gustavo Tubarão é outro que faz parte do elenco do Teleton 2021.

GAMES

Além dos influenciadores, o SBT e a AACD apostam nas ferramentas digitais para aumentar o número de doadores. As contribuições poderão ser feitas via Pix e QR Code. Pelo segundo ano consecutivo, o Teleton realiza uma maratona de games. Durante nove dias (15 a 23 de outubro), haverá lives com streamers e showmatches com talentos do SBT games.





A madrinha digital da campanha, Maisa Silva, apoia a iniciativa: “Não sei se vou me arriscar a jogar com eles (gamers), acho que preciso treinar um pouquinho mais (risos). Mas é muito legal trazer jovens para participar, levando a mensagem da inclusão e da importância da solidariedade. Não existe idade para ajudar o próximo”. Mesmo não estando mais no SBT, Maisa manteve o posto de madrinha do Teleton. Segundo ela, essa “é uma missão de vida”.

TELETON 2021

O programa acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro, no SBT/Alterosa. Eliana e Daniel fazem a abertura na sexta-feira, às 23h30. Maisa Silva abrirá a maratona no sábado, das 14h15 à meia-noite. Meta é arrecadar R$ 30 milhões e as doações já podem ser feitas por meio do 0500, Pix (doeteleton@aacd.org.br) ou pelo site www.teleton.org.br, nos valores de R$ 5 (0500 12345 05), R$ 20 (0500 12345 20) e R$ 40 (0500 12345 40).





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro