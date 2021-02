Rubinho engana Bibi e mantém o caso com periguete Carine

Rubinho (Emílio Dantas) diz a Carine (Carla Diaz) que deixará a mulher por ela (foto: Estevam Avellar/divulgação )



Rubinho (Emílio Dantas) continuará enganando Bibi (Juliana Paes) nos próximos capítulos de A força do querer. Na novela das 21h da Globo, o bandido insistirá em trair a mulher com Carine (Carla Diaz) e ainda afirmará à amante que deixará a mãe de seu filho Dedé (João Bravo) para ficar com ela. Enquanto isso, Bibi procura uma casa para sair do morro com o companheiro fugitivo.

Rubinho dirá a Bibi que a vida deles voltará ao normal, assim que deixarem a comunidade. No entanto, ela seguirá desconfiada, pois ele sempre está cercado pela periguete Carine, que não ouve os conselhos de sua tia Jacy (Betty Gofman) para não se envolver com o bandido.

Encantada com a possibilidade de ser patrocinada pelo traficante, a garota vai preferir acreditar nas promessas vazias dele.

Bibi encontrará uma casa para se mudar com Rubinho e Dedé. Diz ao marido que alugou uma nova residência em um lugar tranquilo. Mesmo com a troca de endereço, o bandido conversará com Carine antes de partir, jurando manter contato com ela.

Sonhando com a possibilidade de um futuro diferente, Bibi diz a Rubinho que não quer que ninguém saiba do destino dos dois. Ela seguirá planejando a fuga, porém Aurora (Elizangela) sentirá medo de perder a filha e o neto para sempre. Por isso, decide informar à polícia sobre o local da casa dele na comunidade.

Por conta disso, a tentativa de sair diretamente do morro acaba sendo atrapalhada. Mas outra alternativa dará certo. Bibi se esconderá na casa de Silvana (Lilia Cabral) até conseguir se comunicar com Rubinho. A ideia é o casal partir para outra cidade. Mesmo assim, o traficante continua mantendo contato com a amante.

“As pessoas ficaram incomodadas com a Carine (risos). Ela é bem abusada”, comentou a atriz Carla Diaz, antes de ingressar na casa do Big brother Brasil 2021.

“Foi uma personagem muito legal, porque mostrou uma versão mais madura minha. Trabalho há 28 anos e as pessoas ainda tinham a imagem da Carla que fez novelas na infância”, revelou a atriz. (Estadão Conteúdo)