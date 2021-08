Sob o comando de Silvo Santos, SBT celebra 40 anos no ar

Téo José comanda as narrações do SBT/Alterosa na Liga dos Campeões e Copa Libertadores (foto: Lourival Ribeiro/SBT )

Inovando e ampliando cada vez mais a sua programação, o SBT comemora suas quatro décadas na próxima quinta-feira , 19 de agosto. Neste dia, o canal exibirá o "Especial 40 anos do SBT". Criada a partir do programa de entretenimento de seu dono, Silvio Santos, a emissora hoje está consolidada como a segunda maior audiência do Brasil e ampliou sua atuação em novelas, realities e programas esportivos e jornalísticos, além das redes sociais.





No ano passado e em 2021, a principal aposta de Silvio Santos tem sido na programação esportiva. O canal comprou os direitos de transmissão para a TV aberta da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores, os dois principais torneios de clubes do mundo, entre outras aquisições como a Copa América e a Copa do Nordeste. Téo José é o narrador oficial da emissora. Outros destaques são Mauro Beting como comentarista e Nadine Bastos nas análises de arbitragem.





“A chegada da Uefa Champions League reforça nossa crença no futebol como o esporte mais popular de nosso país com total sinergia ao perfil do SBT, que continuará investindo na estratégia de consolidar esse gênero em sua programação”, anunciou a emissora em comunicado, após a aquisição da Liga dos Campeões.





esportes Na grade do SBT/Alterosa, programas esportivos estrearam nos últimos tempos. É o caso do “Arena SBT”, sob o comando de Benjamin Back (o Benja), Cicinho, Emerson Sheik e Mano. Já nas manhãs de domingo, o “SBT Sports” conta com apresentação de Luiz Alano.





Os realities são outra vertente explorada pelo canal. As novidades incluem o “Te devo essa! Brasil”, comandado por Dony De Nuccio, no qual celebridades presenteiam pessoas importantes em suas vidas com reformas em seus respectivos imóveis, e o reality show culinário “Mestres da sabotagem”. Apresentada por Sérgio Marone, a disputa inova ao trazer dinâmicas de sabotagem e bizarrices que complicam a vida dos chefs.





“Tem sido a realização de um sonho. Há muito tempo tenho vontade de emplacar como apresentador e estou podendo fazer isso aqui no SBT, uma casa incrível de se trabalhar”, destacou Marone em recente entrevista ao Estado de Minas.





O tradicional “Bake off Brasil” está em sua sétima temporada, com Nadja Haddad, Beca Milano e Olivier Anquier, além do divertido “Bake off Brasil – A cereja do bolo”, que traz os bastidores do reality “Mão na massa”.



Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano estão à frente do %u201CVem pra cá%u201D, que estreou este ano no SBT/Alterosa (foto: Gabriel Cardoso/SBT)



DIGITAL Nas redes sociais, o SBT disponibiliza conteúdo e cobertura diariamente. No Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, Twitter e Tik Tok, a emissora atende à demanda de todos os públicos. No canal

TV ZYN, a linguagem é voltada para a geração Z, com webséries, entrevistas e bastidores da cultura pop. Já o SBT Games se destina a aficionados por jogos e videogames. O SBT News e SBT Sports garantem cobertura jornalística 24 horas por dia sobre esportes e diversos temas. Já o SBT Vídeos marca a entrada da emissora no streaming, permitindo ao público “maratonar” os conteúdos a qualquer momento.





A reformulação na grade de programação se junta às atrações de sucesso da emissora. O carro-chefe é o “Programa Silvio Santos”.





Também se destacam o “Programa Raul Gil”, “A praça é nossa”, “Domingo legal”, “Eliana” e “Roda a roda”, além do recente “Vem pra cá”, comandado por Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano.





Para o crítico de TV Mauricio Stycer, autor do livro “Topa tudo por dinheiro – As muitas faces do empresário Sílvio Santos” (Editora Todavia), o SBT e a mente por trás da emissora, Sílvio Santos, têm papel fundamental na definição do que é televisão popular no Brasil.





“Não foi ele (Silvio Santos) que inventou esse conceito, mas na dupla função de apresentador e empresário, dono de uma rede de televisão aberta, foi quem levou mais longe a ideia de que essta mídia deve mirar fundamentalmente as classes menos favorecidas”, explica Maurício Stycer.





