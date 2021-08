Mateus Solano: ''Somos mocinhos e vilões das próprias vidas''

Em ''Pega pega'', Mateus Solano é Eric, apaixonado por Luiza (Camila Queiroz), mas o casal não caiu nas graças do público (foto: Rafael Campos/GLOBO)

Para Mateus Solano, a reprise de "Pega pega" traz, novamente, a discussão de assuntos importantes para a sociedade. Escrita por Claudia Souto, a novela das 19h da Globo propõe uma leve reflexão sobre ética, além de abordar corrupção e racismo. Na história, o ator dá vida ao empresário Eric, que compra o Carioca Palace de Pedrinho (Marcos Caruso) e, inicialmente, também se torna um dos suspeitos do furto dos US$ 40 milhões envolvidos nessa transação comercial.





"A gente falou com leveza sobre assuntos pesados. A novela nos lembra de que somos mocinhos e vilões das próprias vidas, que todos fazemos nossas escolhas. Isso é muito importante para a gente apontar os dedos para si na hora de lutar por um mundo melhor", afirma o ator.





No folhetim, Eric é apaixonado por Luiza (Camila Queiroz), neta de Pedrinho. Por ele ser suspeito do crime, o relacionamento do casal acaba sendo afetado. No entanto, no decorrer da trama, a mocinha ficará ao seu lado. Além disso, ela também tentará ajudá-lo a comprovar sua inocência no caso da misteriosa morte da falecida esposa dele, Mirella (Marina Rigueira).



Mateus Solano, ator





Segundo Mateus, os fãs de “Pega pega” deixaram a torcida pelo casal Luiza e Eric em segundo plano – eles ficaram ao lado dos ladrões Sandra Helena (Nanda Costa), Agnaldo (João Baldasserini), Júlio (Thiago Martins) e Malagueta (Marcelo Serrado). O pai de Bebeth (Valentina Herszage) chega até a seduzir a camareira para conseguir informações sobre o furto do dinheiro da venda do hotel.





"Tudo estava concentrado em contar a história do furto. Isso pegou muito o público e mesmo nós. O folhetim foi bem construído em torno de quem seria pego, o que era justo ou não", conta.





NOVA NOVELA Enquanto está no ar na reprise de “Pega pega”, Mateus continua gravando a inédita “Quanto mais vida melhor”, prevista para a faixa das 19h da Globo, que tem previsão de lançamento para novembro. Trabalhar durante a pandemia, seguindo os novos protocolos para combater a COVID-19, fez o ator sentir saudades do antigo processo de filmagem. Afinal, agora existe o distanciamento.





"As primeiras lembranças que vêm à minha cabeça são as preparações de elenco com o Eduardo Milewicz, porque não tenho isso hoje. Enquanto estamos fazendo a novela, não temos o contato físico com os colegas. Além disso, me recordo do hotel, que é realmente um personagem da trama", comenta Solano. (Estadão Conteúdo)

“Não me lembro de ter tido tanta repercussão sobre o casal, mas me recordo de todos nós nos divertindo. Aliás, temos um grupo no WhatsApp até hoje. A gente se ama muito. O par romântico Luiza e Eric não teve uma grande aceitação do público, mas não foi isso o que pegou na trama", comenta.