Vencedora do Emmy, série ''George, o curioso'' estreia 13ª temporada

Na estreia da 13ª temporada neste domingo, George anda a cavalo. Personagem foi criado na década de 1940 (foto: Discovery Kids/DIVULGAÇÃO )

Com histórias inéditas, "George, o curioso" retorna ao canal Discovery Kids neste domingo (15/08), às 8h, quando estreia sua 13ª temporada. A série, premiada com o Emmy na categoria de animação infantil, em 2008, introduz conceitos relacionados às ciências e à matemática com a ajuda de seu protagonista, um macaquinho que se comporta como uma criança e está sempre às voltas com descobertas sobre como as coisas funcionam.





George, o personagem, “nasceu” no Brasil. Na década de 1920, o alemão Hans Augusto Rey veio morar no país e se encantou com a fauna nacional. Em 1935, ele se casou com a alemã Margret, que estava por aqui fugindo do nazismo. Da união em terras brasileiras, na década de 1940, foram criados os primeiros esboços do macaquinho simpático e esperto que viria conquistar fãs em todo mundo.





Cada episódio, que será exibido semanalmente e sempre no mesmo horário, vai trazer duas histórias diferentes.





George procura explorar tudo que há a seu redor, movido pelo desejo de entender como as coisas funcionam.





Na estreia da safra de inéditos, o verão chegou e com ele vieram as tão esperadas férias. O garoto Marco vai para um acampamento e George o acompanha nos preparativos para a viagem. O menino conta aquilo que mais gosta de fazer: andar a cavalo, praticar diferentes tipos de esporte e pescar no lago.





No entanto, depois de pegar um resfriado, Marco não pode mais viajar com os amigos e George decide criar um clima de acampamento em plena cidade.