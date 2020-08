Malu Galli, a Lídia de Amor de mãe, faz da pandemia tempo de criação

Em Amor de mãe, que está fora do ar por causa da pandemia, Lurdes (Regina Casé) ajuda Lídia (Malu Galli) a se livrar do alcoolismo (foto: Victor Pollak/globo) "Fiquei apreensiva quanto ao futuro, mas as mudanças sempre trazem novas oportunidades e experiências" Malu Galli, atriz

Quem vê o talento de Malu Galli nas edições especiais de Totalmente demais e Malhação – Viva a diferença custa a acreditar que a atriz não terá mais contrato fixo com a Globo após o fim de Amor de mãe. Seja como a mãe de Lica (Manoela Aliperti) na novelinha adolescente ou a batalhadora Rosângela, que vive um romance entre tapas e beijos com Florisval (Ailton Graça) no folhetim das 19h, ela nunca deixou de emocionar e também divertir quem assiste às suas cenas. Apesar da surpresa com a notícia, para a intérprete fica a expectativa de como serão os próximos projetos. "Fiquei apreensiva quanto ao futuro, mas as mudanças sempre trazem novas oportunidades e experiências, portanto, são bem-vindas", afirma. Quem vê o talento de Malu Galli nas edições especiais de Totalmente demais e Malhação – Viva a diferença custa a acreditar que a atriz não terá mais contrato fixo com a Globo após o fim de Amor de mãe. Seja como a mãe de Lica (Manoela Aliperti) na novelinha adolescente ou a batalhadora Rosângela, que vive um romance entre tapas e beijos com Florisval (Ailton Graça) no folhetim das 19h, ela nunca deixou de emocionar e também divertir quem assiste às suas cenas. Apesar da surpresa com a notícia, para a intérprete fica a expectativa de como serão os próximos projetos. "Fiquei apreensiva quanto ao futuro, mas as mudanças sempre trazem novas oportunidades e experiências, portanto, são bem-vindas", afirma.





A atriz ainda vai demorar voltar ao ar como a Lídia de Amor de mãe, novela das 21h paralisada em março por conta da pandemia do coronavírus. Recentemente, a emissora comunicou que A força do querer será a próxima trama do horário nobre, enquanto a fase final do folhetim de Manuela Dias terá a exibição dos últimos capítulos apenas em 2021. Até este momento chegar, a intérprete imagina como será o desfecho da personagem que terminou a primeira parte da história descobrindo uma chave para sair do alcoolismo.





"Ainda não sei o que vai acontecer, de toda forma é muito interessante ter uma novela em duas temporadas, apesar de ser uma causa terrível. Acho que a Lídia vai completar uma trajetória de encontro com ela mesma. Arrisco a dizer que vai terminar a história inteira, depois de ter começado fragmentada", comenta.





Enquanto as reprises têm ocupado a grade de programação da Globo, Malu pode relembrar dois bons trabalhos. O êxito do Malhação – Viva a diferença rendeu frutos como o Emmy Internacional Kids 2018 na categoria melhor série, e o spin-off As five, do qual ela participa como a personagem Marta, com estreia prevista para 12 de novembro no Globoplay. Além disso, a reprise de Totalmente demais continua com alta audiência e mantém os fãs comentando nas redes sociais sobre a trama.





"As duas produções são leves e com histórias gostosas para um momento no qual os noticiários estão muito pesados. Mesmo em Malhação, que aborda temas mais difíceis, as Five são muito alto-astral. Imagino que deva ser legal para o espectador rever novelas que não são tão antigas, pois acaba lembrando um pouco da história", acredita.





Segundo Malu, o lado divertido de Totalmente demais não se restringe às cenas exibidas para o público. "Totalmente demais foi inacreditável de bom. Nos divertíamos horrores. Eu, o Ailton Graça, a Aline Fanju e os meninos viramos uma família de fato. Era difícil parar de rir. Às vezes, a gente até se desconcentrava", confessa. Já Malhação garantiu uma parceria com Manoela Aliperti. Elas também trabalharam juntas na peça Marta, Rosa e João, de 2019, que foi escrita por Malu e fala sobre retomar uma relação interrompida no passado. "Contracenava muito com a Manoela, que fazia a Lica, e foi muito bacana. Tanto que rendeu frutos, pois depois fizemos teatro juntas, também como mãe e filha", lembra.





Durante o período de isolamento social, Malu está trabalhando em um projeto cinematográfico, o filme Bocaina. Além de atriz, ela é roteirista da produção e divide a direção com Fellipe Barbosa e Ana Flavia Cavalcanti, sua colega de elenco em Amor de mãe. As gravações ocorrem no sítio dela em Minas Gerais. "Vim para um sítio perto de Visconde de Mauá e me juntei com outros artistas que estavam 'quarentenados' aqui perto. Acabamos criando um roteiro e a minha casa é a locação. Está sendo um desafio interessante gravar com equipe muito reduzida e em plena pandemia. Mas estamos fazendo tudo com rigor e seguindo os protocolos preventivos", revela.





PANDEMIA

Se por um lado Malu tem aproveitado o período de paralisação das gravações da novela para filmar, por outro, ela encara com tristeza a forma como as pessoas estão lidando com a situação. Para a atriz, ainda vamos ter consequências terríveis devido à pandemia do novo coronavírus. "Fico assustada e entristecida ao assistir pela TV o comportamento cego e infantilizado das pessoas lotando bares e espaços públicos, fazendo festas e gritando que não estão nem aí para a COVID-19. Onde elas acham que vão chegar com isso?! É muito fácil decretar o fim do isolamento. Fácil e cruel. Difícil é dar suporte ao povo para que ele se mantenha em casa até que a curva comece a decrescer."