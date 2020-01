Amor e preconceito

Paulo Rocha é o advogado Felício no folhetim das seis da Globo (foto: Estevam Avellar/divulgação)

Felício (Paulo Rocha) arrebatou o coração de Isabel (Giullia Buscacio) em Éramos seis (Globo). Apesar de a filha de Lola (Gloria Pires) insistir por um tempo no namoro com o amigo de infância Lúcio (Jhona Burjack), ela se apaixonou pelo advogado e terminou o relacionamento. No entanto, o romance não é aceito pela sociedade. Como Felício é desquitado, a jovem passará pelo mesmo dilema de sua tia Clotilde (Simone Spoladore) quando se encantou por Almeida (Ricardo Pereira). Porém, está determinada a não recuar. Felício (Paulo Rocha) arrebatou o coração de Isabel (Giullia Buscacio) em Éramos seis (Globo). Apesar de a filha de Lola (Gloria Pires) insistir por um tempo no namoro com o amigo de infância Lúcio (Jhona Burjack), ela se apaixonou pelo advogado e terminou o relacionamento. No entanto, o romance não é aceito pela sociedade. Como Felício é desquitado, a jovem passará pelo mesmo dilema de sua tia Clotilde (Simone Spoladore) quando se encantou por Almeida (Ricardo Pereira). Porém, está determinada a não recuar.





“Embora o primeiro impacto de Felício em relação a Isabel seja por sua beleza, logo percebe que ela é profundamente decidida, mulher que não se deixar moldar por preconceitos. Grande parte disso se deve ao sofrimento que Clotilde passou. Então, Isabel vai lutar por esse amor”, conta Paulo Rocha.





Lola não será a favor do romance da filha com o desquitado. Mesmo assim, Isabel assumirá o relacionamento. De acordo com Paulo Rocha, seu personagem reconhece os motivos de Lola, mas tem a esperança de provar à viúva seus sentimentos pela moça.





“Felício compreennde Lola. Apesar de não concordar com aquele código social e com o impedimento do namoro devido à sua idade, ele entende essa questão. Não é cego nem surdo para o que a sociedade convenciona como o melhor”, afirma o ator.





Paulo Rocha entrou em Éramos seis no meio da trama. De acordo com ele, chegar desse modo à novela tem algumas vantagens, como observar o caminho que outros atores trilharam.





Seu primeiro contato com o folhetim se deu por meio do livro homônimo de Maria José Dupré – e não das outras versões da atração para a TV. A profundidade humana da história de Éramos seis é tocante, afirma Rocha. (Estadão Conteúdo)