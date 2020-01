Ryan de 'Amor de mãe', Thiago Martins diz que o papel é um presente

(foto: João Cotta/divulgação)

A música está presente na vida de Thiago Martins, dentro e fora de cena. O ator – também cantor – está vivendo intensamente a história de Ryan em Amor de mãe, novela da Globo. Na trama de Manuela Dias, o filho de Lurdes (Regina Casé) alcançará o sucesso e isso trará problemas para o romance dele com a tenista Marina (Erika Januza) devido ao assédio de fãs e à perda da liberdade. O relacionamento será abalado também por causa do comprometimento de ambos com os sonhos profissionais. Nesta entrevista, o carioca, de 31 anos, fala sobre Ryan, da carreira musical e do reencontro com Regina Casé, que o viu crescer, no Morro do Vidigal, e o dirigiu em Cidade dos Homens (Globo, 2002).



''Proibi, sim, minha mãe de trabalhar depois que comecei a ganhar dinheiro. Hoje, ela vive a vida de rainha que posso dar'' Thiago Martins, ator



Ryan, de Amor de mãe, é o personagem de sua carreira que mais se parece com você?

É... Sempre digo que eu e Ryan temos a mesma alma e o mesmo amor pela família. A gente realmente sobrevive com a música, então é incrível viver esse personagem. É até clichê falar que é um presente. Mas é, sim, por voltar a trabalhar com a Regina (Casé), uma grande parceira de anos, que me viu crescer; com a Manuela (Dias), a nossa autora; com o Zé (José Luiz Villamarim, diretor)... Temos essa parceria desde Avenida Brasil (Globo, 2012). Estou feliz da vida de viver esse cara, podendo cantar na novela.





Como você define a música do Ryan?

Tem cena dele cantando Lulu Santos, pagode e MPB. O personagem é um cara meio parecido comigo. A gente gosta de tudo.





O Ryan pode cantar alguma música de sua autoria durante a novela?

Aí seria perfeito. Até mandei umas composições minhas... Está na mão do Zé e da Manu. Mas já estou feliz só de dar vida a esse cara.





A atriz Regina Casé te viu crescer, e sua mãe, Maria Lúcia, trabalhou na casa dela. Como foi reencontrá-la?

Minha mãe trabalhou na casa da Regina por dois meses, acho. A Regina é muito importante na minha vida. Fiz o primeiro trabalho com ela dirigindo, junto do Fernando Meirelles: Cidade dos Homens. É uma pessoa que sempre me tratou com muito carinho e respeito, ajudou os atores do Vidigal. Ela sempre teve uma relação muito legal com o Nós do Morro (grupo teatral criado na favela). Regina é uma figura incrível, conta grandes histórias. Digo que ela é um troféu pra gente.





Você mudou o visual para o personagem. Está gostando do cabelo louro?

Estou adorando! Não é a primeira vez. Já tinha mudado de maluquice mesmo, quando fiz uma viagem com meus amigos do Vidigal para Fernando de Noronha. Fiz um filme chamado 5x Favela – Agora por nós mesmos, do Cacá Diegues, e também tive de pintar o cabelo.





Na trama, Ryan e Marina vão enfrentar problemas por conta dos sonhos profissionais de cada um: ele com a música, ela com o tênis. Qual é sua aposta para esse casal?

O Ryan tem paixão absoluta pela Marina. Ele acha que vão envelhecer juntos, mas ocorrerão conflitos, até porque ela é jogadora de tênis e ele é músico. As profissões vão acabar afastando os dois. Agora é torcer para que o amor prevaleça e eles fiquem juntos.





A novela fala sobre o amor de mãe. Como é sua relação com Maria Lúcia, a sua mãe?

A gente é apaixonado um pelo outro. Minha mãe é uma nordestina que sustentou dois caras como empregada doméstica numa favela do Rio de Janeiro. Isso já a coloca em outro lugar pra mim. Tudo o que faço é em prol da minha família. Proibi, sim, minha mãe de trabalhar depois que comecei a ganhar dinheiro. Hoje, ela vive a vida de rainha que posso dar. (Agência Estado)