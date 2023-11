Ainda dá tempo: último feriado prolongado do ano merece uma praia

681

Praia do Mundaí, uma das mais belas e visitadas de Porto Seguro, fica perto do agito e oferece paisagem deslumbrante (foto: MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos)



O ano de 2023 foi generoso para os viajantes. Com 13 feriados prolongados, muita gente pegou a estrada, fez as malas e embarcou em voos em miniférias quase todos os meses. Mas, a festa da ociosidade chega ao fim. Na próxima quinta-feira(2/11), Dia de Finados, é a última oportunidade de curtir um feriado prolongado no ano. E o calendário de 2024 não será assim, infelizmente, com tantas folgas para escapadas. Então, se ainda não pensou em nada, bora com a gente fugir pra praia e aproveitar o mar quente de Porto Seguro, no Sul da Bahia.





A cidade baiana tem uma combinação perfeita de belas praias, história rica e cultura vibrante. Que tal, numa mesma viagem, explorar as melhores razões pelas quais Porto Seguro e seus distritos – Arraial d'Ajuda, Trancoso, Cabrália e Santo André – são opções imperdíveis para o último feriado prolongado de 2023.

No feriadão, conheça as belezas naturais da Praia do Espelho, em Trancoso, distrito de Porto Seguro (foto: MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos)





A Praia de Taperapuã, em Porto Seguro, é ideal para quem busca agito, com diversas barracas, música ao vivo e esportes aquáticos. Arraial d'Ajuda também possui praias encantadoras, como a Praia de Mundaí, perfeita para famílias, com suas piscinas naturais durante a maré baixa. Em Trancoso, as praias dos Nativos e do Espelho são famosas por sua beleza paradisíaca, enquanto Cabrália encanta com a Praia de Santo André, um verdadeiro refúgio tranquilo e preservado.









Muita história

Berço do Descobrimento, Cidade Histórica registra monumentos da chegada dos portugueses no Brasil em 1500 (foto: MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos)

Porto Seguro preserva um centro histórico encantador, repleto de marcos importantes da história do Brasil. O Marco do Descobrimento, onde a expedição de Pedro Álvares Cabral aportou em 1500, é um dos principais destaques. Em Arraial d'Ajuda, é possível visitar a Igreja Matriz Nossa Senhora d'Ajuda, construída no século 16, e conhecer a charmosa Rua do Mucugê, com suas casinhas coloridas e lojas encantadoras. Em Trancoso, o Quadrado é um ponto turístico imperdível, com suas casas coloridas ao redor de uma igrejinha branca. Cabrália também possui um centro histórico charmoso e tranquilo, onde é possível visitar a Igreja de Santa Cruz e apreciar a arquitetura colonial.



Belezas naturais

Além das praias, a região de Porto Seguro oferece diversas opções de ecoturismo. Não perca a chance de visitar o Parque Marinho de Recife de Fora se estiver em Arraial d'Ajuda ou em Porto Seguro. As piscinas naturais são espetaculares e o mergulho oferece uma vista incrível da vida marinha. A viagem de barco até o Recife de Fora dura cerca de 45 minutos e você terá entre 1h30 e 2h para praticar snorkeling entre os corais e bancos de areia. Em Trancoso também possui belas paisagens naturais, como o Rio da Barra, onde se pode desfrutar de um banho refrescante ou praticar stand-up paddle. Já Santo André é famoso por suas praias tranquilas e pela foz do Rio João de Tiba.





Parque Aquático

Eco Parque Arraial d'Ajuda é uma das opções relaxantes em meio à natureza exuberante (foto: Carlos Altman/EM)

O Eco Parque é um verdadeiro paraíso ecológico localizado em Arraial d'Ajuda, na Bahia. Com uma combinação perfeita entre natureza exuberante e diversão, o parque é um destino imperdível para quem busca aventura e relaxamento em meio à beleza natural.Situado em uma área de preservação ambiental, o Eco Parque oferece uma ampla variedade de atividades para todas as idades. Desde emocionantes tobogãs e piscinas de ondas até áreas tranquilas para relaxar, há opções para todos os gostos. Além das atrações aquáticas, o parque conta com uma infraestrutura completa, incluindo restaurantes, lanchonetes e lojas de souvenirs. É possível saborear deliciosos pratos da culinária local, como moquecas e acarajés, ou simplesmente desfrutar de um refrescante coco gelado enquanto aprecia a vista panorâmica do mar.