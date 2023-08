Última chamada: viagens de formatura agitam Porto Seguro

681

O ano de 2023 marca o segundo após dois anos sem as viagens de formatura responsáveis por agitar o turismo de Porto Seguro. Anterior à pandemia de coronavírus, a Forma Turismo – empresa especializada em viagens de formatura da América Latina –, tinha acabado de bater o recorde de 50 mil estudantes levados para a Bahia em 2019. Na temporada desse ano, o número total foi 25 mil.





Angelo Ruggero, presidente do Conselho da Forma Turismo, afirma que planejar um retorno foi conturbado, pois estratégias traçadas “iam por água abaixo da noite para o dia”. Mas ele projeta que no próximo ano já será possível alcançar o volume pré-pandêmico de viagens realizadas. “Isso para a gente é muito satisfatório, quando a gente vê o cenário do turismo como um todo, que ainda está se recuperando.”





De acordo com Ruggero, a Forma contava com somente 80 vendedores para levar aos formandos os pacotes de viagem, mas recentemente alcançou a marca de 150. “Já é um número mais perto da pré-pandemia, quando a gente tinha espalhado 180 vendedores pelo Brasil e América latina’, completa o empresário.





Dentre as regiões de origem da legião de adolescentes que ocupam Porto Seguro, Minas Gerais tem se destacado, já que a agência estima que 3 mil mineiros passaram pela cidade no último mês. “Hoje Minas é o nosso segundo melhor mercado, fica atrás apenas de São Paulo. Tem uma atenção especial, porque é um volume de venda que acontece de ponta a ponta do estado”, explica Ruggero.





Eventos com shows exclusivos são um dos principais atrativos das viagens de formatura (foto: Ana Pisani)











Estudantes aos milhares





Famosa por ser o berço do Brasil, hoje Porto Seguro oferece para os milhares de estudantes que tomam conta de suas ruas atrações como festas temáticas, shows exclusivos e eventos esportivos, além dos típicos passeios – da Cidade Histórica à Passarela do Descobrimento – e belas praias que fazem parte do roteiro turístico habitual.





“Nossa escola vem desde sempre, já é tradição vir no terceiro ano. A gente veio com um grupo grande de amigas, todo mundo tem que vir. A rotina é pegar praia cedo, ficar na festa até tarde. É cansativo, mas a gente aproveita bastante”, conta uma jovem de 17 anos de São Paulo capital.





O pico da temporada é justamente no mês de julho, tanto para aproveitar as férias escolares, quanto para evitar o encontro no calendário com o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontece no fim do ano. Entre os dias 3 e 27 do mês, a Forma Turismo trouxe cerca de 4 mil estudantes por semana para a cidade.





A operação da empresa envolve de 6 a 12 voos diários vindos de diversos pontos do Brasil, 6 hotéis reservados apenas para seus passageiros, parcerias com centros de lazer locais e até com o Aeroporto de Porto Seguro – ao pousar na cidade, é a Forma que te dá boas-vindas com adesivagens por todo o espaço.





Atrações sob medida





Durante a viagem, o público pode aproveitar as festas que acontecem no Forma Music Park, situado na Arena Axé Moi. Além do palco para shows, o espaço conta com roda gigante, tirolesa, quadra de esportes e arena de games. Trata-se de uma estrutura que remete aos grandes festivais de música, mas com o diferencial da exclusividade de um evento fechado.





A edição desse ano contou com nomes de peso do cenário musical brasileiro, como Matuê, Pedro Sampaio, Veigh, Kevin o Chris, Mc Cabelinho, Biel do Furduncinho, Teto, Mc Paiva, Wiu, Mc Lan, Turma do Pagode, Chris Mc, Wesley Gonzaga, DJ Arana, DJ Blakes, entre outros.





Mc Cabelinho foi um dos artistas que marcaram presença no Forma Music Park (foto: Ana Pisani)







Uma estratégia usada pela empresa para a curadoria das atrações é uma pesquisa feita diretamente com os estudantes. Por meio do contato com as comissões de formatura, que ajudam a organizar as viagens dentro dos colégios, obtém-se uma tiragem de 5 a 10 mil pessoas que votam nos artistas que gostariam de ver.





O resultado é uma line-up feita sob medida e que reflete as tendências mais quentes entre a geração Z. A programação do último mês, por exemplo, demonstra a força de gêneros como o trap e o funk para o público jovem em meio ao típico axé da Bahia, com músicas que não somente têm dominado as paradas musicais, mas também as trends do TikTok.





Para oferecer certa diversidade, mais ritmos são contemplados durante o dia. No Bloco Porto Todo Dia, os adolescentes vestem abadá e festejam com um trio elétrico típico do carnaval. Já outros espaços como o Forma Beach Stage, localizado no Beat Beach, proporcionam uma experiência “pé na areia”, com festas em um complexo na praia.





Além dos formandos, influenciadores digitais também se aventuram nas festas de Porto Seguro a convite da Forma. Juliano Floss, Vivi Wanderley, Sofia Espanha, João Dias, Leo Furlanetto, Biatriz Kvint, Martim Gil, Carol Dias, Mateus Severo e Luca Morelli foram alguns dos conhecidos da web que marcaram presença no evento.





Ao utilizar o que a cidade praiana tem a oferecer, enquanto investe no entretenimento que é mais chamativo para adolescentes, as viagens para Porto Seguro conquistam o público de maneira única. Não é à toa que, para muitos, o destino se tornou parte intrínseca do rito de passagem que é se despedir da escola.





Jovens vestem abadá com as cores da Forma Turismo para o Bloco Porto Todo Dia (foto: Ana Pisani)











Pais não precisam se preocupar





Agradar os jovens é só uma parte do negócio de viagens estudantis. Do outro lado da moeda, e igualmente importantes, estão os pais ou responsáveis dos estudantes que também precisam ser convencidos. Alguns pais que mandam os filhos para Porto Seguro podem se preocupar, por exemplo, com excessos com bebidas alcoólicas, comuns nessa idade.





Durante a viagem, a equipe do EM não flagrou o uso exagerado. Isto é, além do normal de qualquer festa do tipo. No caso de algum incidente em relação ao consumo de álcool, o procedimento da agência é simples: prestar cuidados médicos aos jovens e, se necessário, entrar em contato com o responsável para avisar do ocorrido.





A venda de bebidas nos eventos, assim como a organização, segurança e limpeza do local, é de responsabilidade das casas noturnas. Fabio Medrado, Gerente de Operações da Forma Turismo, conta que, desde 2010, a empresa firmou parcerias com os estabelecimentos, o que garante festas mais seguras.





“Hoje em dia a gente tem a exclusividade de ter só nossos passageiros dentro dos eventos. Isso principalmente para os responsáveis é muito importante, saberem que os filhos deles vão estar com pessoas só da idade deles e a gente consegue fazer uma programação destinada a eles. Para eles se divertirem é muito melhor, e dá uma segurança para os responsáveis que estão em casa”, afirma Medrado.





Sendo assim, a empresa proporciona uma espécie de liberdade controlada aos adolescentes. Uma estudante vinda de São Caetano do Sul, município de São Paulo, relata que monitores estão sempre presentes, de modo que a experiência tem sido positiva. “A gente pode sair à vontade, mas é tudo sempre vigiado. Essa é a minha primeira viagem sozinha, sem meus pais. Está sendo bem legal.”





Os monitores são formados pela Universidade Forma, por meio de diversos cursos de capacitação, que vão desde recreação até primeiros socorros. Atualmente, a empresa possui aproximadamente 1800 monitores ativos, ou seja, disponíveis para trabalhar. Para uma rotação de 3500 passageiros, tem em média 250 pessoas em operação na equipe.





Para o controle cotidiano, o chamado Território Forma foi estabelecido na região. Trata-se de um perímetro delimitado, que abrange uma área de aproximadamente 500 mil metros quadrados, na qual os formandos podem circular livremente das 9h às 18h. Em pontos específicos, sentados nas esquinas, monitores ficam a postos para acompanhar o movimento e assegurar que eles não ultrapassem a área limite.





Além dos monitores de todo o país, a agência também tem parceria com o Senac de Porto Seguro e contratam empresas de serviços da Bahia, como uma forma de incentivar a mão de obra local e manter boas relações com a cidade baiana. “Algumas empresas vão para as cidades, levam só os caminhões, chegam com tudo e acabam não gerando emprego e renda para a cidade”, afirma Angelo Ruggero sobre a preocupação em contribuir para o lugar que os acolhe há tantos anos.





*Repórter viajou para Porto Seguro a convite da Forma Turismo