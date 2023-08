Bons ventos vão te levar até o Ceará, onde o sol brilha o ano todo

681





Com a força dos ventos, praticantes de kitesurf na Praia do Preá rodopiam no ar em manobras radicais de puro delírio (foto: Heusi Action/Divulgação)

Numa manhã de domingo, no horizonte, centenas de pontos coloridos desenhavam a paisagem entre o céu e mar. De longe, se avistava apenas rabiscos feitos pelo balanço frenético, harmônico e, algumas vezes, sincronizados. A chegar mais perto, o que se via era de arrepiar. Sobre pranchas e puxados por pipas, praticantes de kitesurf promoviam um espetáculo de rodopios, em voos frenéticos e cinematográficos diante de uma platéia atenta. Nas águas quentes da Praia do Preá, no caminho de Jericoacoara, no Ceará, esportistas ousados enfrentavam a força do ventos para se sentir, por alguns minutos, super-heróis. O sonho de voar não tem limite: na "disputa" pelas águas, homens, mulheres, jovens e idosos estavam lá, reverenciando o calor, o prazer e natureza ao redor.

O brasileiro é um povo apaixonado por destinos de praia, que constantemente figuram nos rankings de lugares mais reservados durante o ano. Pensando nisso, em novembro do ano passado, a Booking.com divulgou uma pesquisa, realizada apenas em território nacional, que mostra o comportamento dos viajantes do país quando visitam o litoral. De acordo com o estudo, o Nordeste é unanimidade quando o assunto é férias com pé na areia e banho de mar. Afinal, no ranking das cinco melhores praias do Brasil, quatro estão localizadas na região. A pesquisa comprovou que a Praia de Jericoacoara, ou simplesmente Jeri, no extremo Oeste do Ceará, é o segundo destino mais desejado pelos brasileiros, só fica atrás da Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, em Pernambuco.









Paixão pelo kitesurf

Imagine ter esta vista com direito ao pôr do Sol pela vida toda? Morar no Preá, respeitando a natureza ao redor, é um sonho possível (foto: Heusi Action/Divulgação)











“Conheci esse lugar por amor ao kitesurf e comprei um terreno a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Jericoacoara. Assim nasceu o Vila Carnaúba, que hoje é uma realidade. Não há nenhum outro lugar em que eu queira estar mais na minha vida do que no Preá", conta Julio Capua, ex-sócio e co-fundador da XP Investimentos, citando o condomínio de alto padrão na famosa praia cearense. Após passar 16 anos na XP, onde foi sócio-fundador e CFO, Capua hoje lidera o Grupo Carnaúba, para onde atraiu amigos e investidores de diversas tribos, incluindo antigos sócios da XP, e os arquitetos Miguel Pinto Guimarães e Sérgio Caldas, que também viraram sócios.

Capua ressalta que, muito além do kitesurf, esporte que estreia nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, o Preá tem um potencial enorme de desenvolvimento, principalmente após a construção do aeroporto de Jericoacoara em 2017, que possui a capacidade de receber voos internacionais. Por isso, ele e seus sócios adquiriram outras terras e já estão planejando o desenvolvimento completo da região, incluindo não apenas a Praia do Preá, mas também o entorno, combinando moradia e turismo com ações de impacto social, econômico e ambiental. A ideia é transformar uma área rural de 20 milhões de m² em uma área urbana sustentável e responsável, com direito a casas de primeira, segunda e terceira moradia para todos os níveis de renda, além de hotéis e clubes, e empregando mão de obra local para gerar milhares de empregos diretos e indiretos.





“A primeira intenção era apenas construir um condomínio de alto padrão, em uma praia que todos os amantes de kite do mundo querem estar, mas que carece de produtos imobiliários e hoteleiros de qualidade. Tudo isso sem perder a simplicidade e essência do lugar, do rústico e do pé na areia, mas com mais conforto, para quem gosta. Mas não bastava apenas desenvolver a praia. O entorno também precisa ser planejado e receber bons produtos imobiliários para atrair pessoas que irão morar na região, atraídas pela oferta de emprego. Esse é o erro de muitos outros destinos de praia no Brasil - não se preocuparam com o entorno", avalia Capua, que aposta em um tipo de empreendimento que visa não apenas ao lucro, mas também à promoção da sustentabilidade e qualidade de vida a longo prazo.









Sustentabilidade

Com inúmeras belezas naturais na região, Praia do Preá, ao lado de Jeri, ganha destaque como destino turístico (foto: Heusi Action/Divulgação)







O Grupo Carnaúba está liderando um movimento ambicioso para transformar a praia do Preá, situada nas proximidades de Jericoacoara, no Ceará, em um destacado destino turístico planejado para o Brasil. Esta iniciativa é conduzida pela holding brasileira, focada no desenvolvimento imobiliário, que busca atrair investidores para impulsionar um crescimento ordenado e responsável nesta praia, que é reconhecida como um dos principais pontos de kitesurf do mundo. A intenção por trás do esforço do Grupo Carnaúba é estabelecer um modelo de desenvolvimento que não apenas promova o turismo, mas também leve em consideração o impacto social e ambiental das atividades econômicas na região. O nome "Carnaúba" foi escolhido como homenagem à árvore emblemática do Ceará, conhecida como a "árvore da vida", capaz de viver por até 200 anos. Esta escolha reflete a visão de longevidade do grupo.





O projeto de destaque do grupo é o Vila Carnaúba, um condomínio de alto padrão com instalações exclusivas, como uma escola de kitesurf, piscina, quadras esportivas, spa e muito mais. A primeira fase do projeto está programada para ser concluída em 2024. O condomínio também terá um hotel de luxo da marca internacional Anantara. Além disso, o Carnaúba Wind House foi recentemente pré-lançado como uma alternativa imobiliária, oferecendo uma combinação única de casa de férias com as facilidades de um hotel e clube. Essa abordagem exclusiva permite experiências diversas, desde viagens de lazer até estadias com trabalho remoto, sempre em meio a um ambiente propício para networking e entretenimento.





O Grupo Carnaúba adota uma abordagem holística ao incorporar impacto social por meio de iniciativas estruturais. Além das soluções imobiliárias, a empresa busca projetos sem fins lucrativos para melhorar a educação, saúde, gestão de resíduos e cultura local em parceria com o setor público. O Instituto Camboa, criado pelo Grupo, já conduziu projetos-piloto, como o "Pronto", um hub de saúde para moradores locais e turistas, e o "Mais Vida, Menos Lixo", um centro de gestão de resíduos que envolveu 97% da comunidade.A visão do Grupo Carnaúba é deixar um legado que inspire futuras gerações, alinhando propósito de vida com desenvolvimento sustentável. Miguel Pinto Guimarães resume essa aspiração: "O que me atraiu nesse projeto foi a possibilidade real de fazer diferente. Há uma série de ingredientes que podem permitir que o Preá seja um destino mundial com sustentabilidade, a começar pelas pessoas. A natureza já está lá também, e nosso trabalho é protegê-la".

