'Reservei voo de última hora e comprei um castelo'

O Castelo Carbisdale foi construído no início do século 20 (foto: SAMANTHA KANE)

“Tudo parecia que iria desmoronar”, diz Samantha Kane sobre sua primeira visão do Castelo Carbisdale, no topo de um penhasco.

Houve um problema com a infiltração de água em partes da casa de campo e alguns quartos estavam em grave estado de conservação.

Quando a advogada nascida em Londres fez sua visita em 2022, a propriedade nas Highlands, as Terras Altas da Escócia, havia sido colocada à venda pela terceira vez em seis anos.

Custos significativos de manutenção, ou talvez histórias de que o castelo era assombrado por uma senhora branca fantasmagórica, pareciam ter assustado alguns potenciais compradores.

Mas a advogada, hoje conhecida como Lady Samantha Kane, do Castelo de Carbisdale, ficou intrigada.

Ela diz: “Ouvi dizer que tinha sido vendido, mas depois a venda fracassou e ele voltou ao mercado.

“Achei que deveria pelo menos ir visitar. Então peguei um voo de última hora para Inverness e fiz minha primeira viagem para aquele extremo norte, nas Highlands."

Samantha Kane - a Lady Carbisdale - do lado de fora do castelo (foto: LEZLI & ROSE)

Ela acrescentou: “Cheguei ao Castelo Carbisdale e foi muito atmosférico. É uma construção magnífica.”

“Quando eles abriram a porta e eu entrei, havia quartos grandiosos, mas infelizmente todos estavam em ruínas. Houve muita entrada de água.

"Mas pensei que alguém deveria salvar aquele edifício icônico e marco para as gerações futuras. Imediatamente fiz uma oferta incondicional e disse: 'Preciso comprar este castelo'."

A oferta dela foi aceita.

O interesse de Lady Carbisdale pela propriedade perto de Ardgay, em Sutherland, começou quando ela soube de sua história.

Durante 60 anos, a partir de 1945, o castelo foi um hostel para jovens, mas durante a Segunda Guerra Mundial serviu como santuário para membros da família real norueguesa após a invasão da Noruega pela Alemanha nazista.

No final da guerra, Carbisdale reconheceu a assinatura de um acordo que exigia que as tropas russas, que tinham dominado aldeias norueguesas enquanto lutavam contra soldados alemães, se retirassem pacificamente da Noruega.

E havia a moradora original do castelo, Mary Caroline Blair. Lady Carbisdale ficou fascinada pela história dela.

O castelo foi construído para Mary Caroline Blair (foto: Getty Images)

Na Londres vitoriana, Mary Caroline era, na época, esposa do capitão do Exército. Nascida em Oxford, ela viu-se no centro de um escândalo na alta sociedade.

Ela estava tendo um caso com George Sutherland-Leveson-Gower, um homem casado e terceiro duque de Sutherland.

A família do duque possuía terras enormes nas Highlands e desempenhou um papel nas notórias limpezas de Sutherland, que viram famílias serem transferidas, muitas vezes à força, de suas terras para abrir caminho para a agricultura em larga escala.

Uma amarga rivalidade familiar ocorreu quando Mary Caroline se tornou a segunda esposa do duque, poucos meses após a morte da primeira. Na época, o primeiro marido de Mary Caroline já havia morrido por um tiro acidental.

Os sogros da nova duquesa ficaram descontentes com a rapidez com que o casamento aconteceu.

A rainha Vitória, amiga íntima da primeira esposa do duque, estava entre os que apelaram ao duque para que ele esperasse mais, antes de se casar novamente.

Embora seu título formal fosse Duquesa de Sutherland, Mary Caroline foi apelidada depreciativamente de Duquesa de Blair.

As tensões aumentaram quando o próprio duque morreu e a herança da duquesa foi contestada pelo seu enteado.

Mais tarde, ela foi presa por seis semanas na prisão de Holloway, em Londres, após ser acusada de destruir documentos relacionados ao testamento.

O Castelo de Carbisdale passou por obras de restauração em 2022 (foto: SAMANTHA KANE)

A disputa acabou sendo resolvida, com a família do duque de Sutherland concordando em construir uma nova casa para a duquesa - desde que fosse em um local fora dos limites da propriedade da família em Sutherland.

A duquesa escolheu um terreno numa encosta próxima - e visível - da propriedade.

A torre do relógio foi construída com apenas três faces, com o lado voltado para Sutherland Estate em branco porque a duquesa não queria dar atenção aos seus ex-sogros.

Os detalhes arquitetônicos fariam com que Carbisdale ficasse conhecido como o Castelo do Despeito.

Lady Carbisdale diz: “Ela foi uma mulher que construiu um castelo na era vitoriana, uma época em que as mulheres não tinham muitos direitos.

“Isso me tocou porque em minha vida enfrentei discriminação e isso me levou a dar o meu melhor para ter sucesso – para provar ao mundo que ninguém pode me derrubar.”

Sala interna do castelo, com mesa de bilhar e decoração em vermelho e branco (foto: SAMANTHA KANE)

No ano desde a sua compra, grandes reformas começaram no castelo e Lady Carbisdale tem planos adicionais.

A propriedade é a residência privada dela, mas propõe abrir partes como um museu que conte a história do castelo e da região. Ela ainda espera utilizar outras áreas para “turismo de qualidade”.

Lady Carbisdale também planeja construir uma destilaria e 12 hospedagens de ecoturismo alimentadas por sistemas de energia renovável. Os projetos apoiariam empregos locais.

Outras ideias de Lady Carbisdale incluem convidar a família real da Noruega para ver onde os antepassados deles foram mantidos em segurança em tempos de guerra.

E o fantasma do castelo?

“Pessoalmente, acho que é a Duquesa Blair”, diz Lady Carbisdale, sugerindo que sons inexplicáveis em partes não urbanizadas da propriedade podem ser causados pelo morador fantasma.