Ufa! As férias de julho estão aí e chegou a hora de curtir Minas em família

Com piscinas aquecidas e muita diversão, o Tauá Resort Caeté convida as famílias para momentos de lazer que ficarão para sempre guardados na memória (foto: Gabriel Boieiras/Divulgação)



Minas Gerais tem muita coisa legal pra fazer, como visitar lugares incríveis no inverno com muita opção de diversão em família, com passeios ao ar livre, piscinas aquecidas e clima de fazenda. Você pode viajar, ir ao parque, fazer piqueniques, visitar museus, assistir a shows e espetáculos. O importante é que você se divirta e crie momentos inesquecíveis com seus filhos. Eles podem aprender sobre diferentes culturas, explorar o mundo natural e desenvolver novas habilidades. Você pode ajudar seus filhos a aprender fazendo brincadeiras, jogos e atividades educativas. É uma oportunidade para elas se divertirem, aprenderem e criarem memórias que durarão para sempre. Se deseja colocar o pé na estrada e sair pra divertir com os filhos, aqui estão algumas dicas:

Piscinas quentinhas e clima de fazenda





Bem pertinho de Belo Horizonte, o Tauá Resort Caeté recebe os hóspedes nas férias de julho com a Vila Tauá. Um pequeno vilarejo dentro do resort, especialmente montado para shows, brincadeiras e comidas típicas. Além de divertir, comer bem e descansar, inúmeras outras atrações para entretenimento estão disponíveis, incluindo piscinas aquecidas. O destino é ideal para fugir da rotina, proporcionar lazer para adultos e crianças. Lá, um atrativo bem mineiro é a fazendinha do Toninho Cowboy. As crianças se divertem com experiências em meio à natureza, com os animais, passeios a cavalo e pônei. Imagina tirar leite natural fresquinho da vaca e começar o dia de um jeito diferente? Essa e outras atividade na fazendinha são um convite para curtir a natureza e as coisas simples da vida com toda a família.

Animada equipe de recreação do Resort bem pertinho de BH recebe as crianças nas férias de julho com a Vila Tauá (foto: Gabriel Boieiras/Divulgação)

O Tauá Resort Caeté (MG) e os Taualegres, a animada equipe de recreação da rede de resorts, convida as famílias para momentos de lazer que ficarão para sempre guardados na memória. O resort com clima de fazenda tem pensão completa, fica a 50 km de Belo Horizonte e preparou uma programação especial para promover entretenimento e descanso na medida. Todos os dias, jogos, brincadeiras e atividades exclusivas para as crianças se aventurarem pelo resort estão garantidos. Vai ter festa das cores, skibunda radical, festa da espuma, rua de lazer, além dos atrativos e infraestrutura do Tauá. Confira a programação complet:









A hospedagem proporciona muitas opções de recreação, especialmente para as crianças, por conta dos Taualegres – como são chamados os recreadores do resort. A meninada fica em boas mãos com os monitores recreativos que criam brincadeiras o dia todo. Para as crianças de 3 a 6 anos, atividades lúdicas, pedagógicas sob o comando dos Taualegres – equipe de recreação da rede. A turma de 7 a 12 anos, se diverte com atividades e brincadeiras de ação. Já os adolescentes, participam de jogos e desafios animados. Outro atrativo infantil de destaque é a Jota City - a Metrópole do Futuro, inspirada nos principais parques temáticos do mundo, com atrações incríveis onde as crianças aprendem sobre sustentabilidade, meio ambiente, tecnologia.





E os adultos podem relaxar enquanto as crianças brincam ou se divertirem também. Seja no boliche, cinema ou nas águas quentinhas do complexo de lazer. Eles podem participar de brincadeiras e gincanas especiais, torneios de vôlei e beach tênis. E até, manter a vida fitness em dia na academia completa e moderna. Mas também, tem quem queira aproveitar o conforto das acomodações para descansar, dormir e comer. A experiência gastronômica é atrativa. O resort funciona no esquema pensão completa (café da manhã, almoço e jantar inclusos). Há uma variedade de opções gastronômicas incluindo o recém-inaugurado restaurante à la carte japonês Nigori, o restaurante Mineiros com as maravilhas da culinária mineira e internacional, diversos bares, um café com pão de queijo e salgados, e a Jota Candy, onde tem várias delícias açucaradas.





Endereço: a 50km de Belo Horizonte, situado à Rodovia, BR-381, 12000

Preços das diárias ou pacotes: com tarifas flutuantes e pensão completa, as diárias custam a partir de R$ 1.103,40 para dois adultos e até 2 crianças de 0 a 6 anos no mesmo quarto.





Informações e reservas: (11) 4416-5009 - Whatsapp: (11) 4416-5000 -

Frio nas montanhas e patinação no gelo

Que tal encarar uma pista de patinação no gelo indoor? Em Monte Verde, a diversão é garantida para a toda a família (foto: Túlio Santos/EM)



Ao mesmo tempo em que oferece uma programação cultural recheada no festival “Inverno nas Montanhas”, Monte Verde (MG) conta com diversas opções de passeios para aqueles que desejam curtir a cidade com as crianças durante as férias de julho e aproveitar o clima do distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, que é um dos destinos de inverno mais buscados do país.





“Não faltam boas opções de passeios para as famílias que vierem ao distrito durante essas férias de julho. Os pais poderão fazer a alegria dos filhos em lugares incríveis como o Parque Oschin, a trilha da Pedra Redonda e a Fazenda Radical”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da Agência de Desenvolvimento de Monte Verde (MOVE). Confira sete atrações imperdíveis:

Patinação no Gelo









A pista de patinação no gelo indoor é diversão garantida para a família em Monte Verde. Com 200 metros quadrados, permite até 50 pessoas patinando ao mesmo tempo. Para garantir maior segurança, oferece monitores e disponibiliza andadores reguláveis para crianças menores. Vale lembrar, porém, que a idade mínima para patinar é de cinco anos. Com ingressos a R$ 90 por 30 minutos no gelo, o local estará aberto diariamente, das 10h às 20h30, em julho. Telefone: (35) 3438-1440.









Parque Oschin





Com 45 mil metros quadrados, o Parque Oschin é uma ótima pedida para as crianças desfrutarem de muito espaço e uma natureza belíssima, onde é possível observar diferentes espécies de pássaros e outros animais, com destaque para as lhamas, entre elas a primeira filhote nascida em Monte Verde (foto). Com nascentes, araucárias e xaxins centenários, o local possui ainda um mega playground e um restaurante. Como o acesso é limitado, recomenda-se comprar o ingresso com antecedência pelo site do parque. Os preços variam de R$ 25 (3 a 11 anos e idosos com mais de 60) a R$ 50 (acima de 12 anos). Em julho, o bilhete dá direito a frequentar o espaço por dois dias seguidos. O horário de funcionamento é das 10h às 18h.





Fazenda Radical

Para exercitar e deixar a adrenalina a mil, na Fazenda Radical, as crianças podem encarar um parede de escalada e e se equilibrar no arvorismo (foto: MOVE/Divulgação)



Localizada em outro amplo espaço arborizado, a Fazenda Radical possibilita às crianças praticarem diversos esportes ao ar livre. Os passeios a cavalo e de UTV off-road, a escalada, o arvorismo e o trajeto com a mini tirolesa são as atividades mais indicadas para a garotada realizar. Há 11 opções de pacotes com algumas dessas modalidades em cada um deles. Os preços dos combos vão de R$ 67,50 a R$ 211,50.









Trilha da Pedra Redonda

Um passeio imperdível é a trilha até a Pedra Redonda. Contato direto com natureza e a vista de lá é incrível (foto: Marcos Michelin/EM)







Um dos principais atrativos turísticos de Monte Verde, a trilha da Pedra Redonda é um passeio imperdível, inclusive com a garotada. Com 926 metros de extensão, o percurso conduz o visitante a 1.990 metros de altitude em seu topo, onde há um mirante (foto) para o turista desfrutar com segurança de uma belíssima visão 360º do horizonte. É importante lembrar que apenas crianças de no mínimo 1,30 m de altura podem fazer essa trilha, percorrida só com agendamento prévio e compra antecipada de ingressos, por meio do site ou das agências de turismo locais.







Trilha do Platô

Um forma divertida para explorar a natureza da Serra da Mantiqueira é alugar um quadriciclo e pé na estrada (foto: Marcos Michelin/EM)



Reaberta para visitação recentemente, a trilha do Platô é outro passeio com belas paisagens como recompensa para quem percorrê-lo. Com diversos mirantes em toda a sua extensão, o percurso proporciona o privilégio, em dias de céu aberto, da vista para pontos do Vale do Paraíba, como o distrito de São Francisco Xavier e a cidade de São José dos Campos. Com um nível de dificuldade um pouco maior do que o da Pedra Redonda, o trajeto é permitido para crianças a partir de oito anos e fica aberto para entrada das 8h às 15h30. Ingressos estão disponíveis por meio do site. Mais informações pelo WhatsApp: (35) 8701-3973.













Escola de Falcoaria

Essa atração proporciona ao visitante vivenciar uma das mais antigas formas de interação entre o homem e a natureza. A Escola de Falcoaria traz a experiência em que um instrutor apresenta um gavião-asa-de-telha em um espaço especialmente preparado para o seu voo e explica sobre a arte milenar, as aves de rapina e seu treinamento. A interação com esses animais domesticados pode ser feita até pelas crianças, mas a escola alerta que é indicada para pessoas a partir de sete anos de idade e exige agendamento prévio por meio de reservas no site. Telefone: (35) 98851-5333.















Matrangolo Sorvetes e Cia

Boa pedida para as famílias que pretendem aliar o prazer gastronômico à comodidade de um local preparado para as crianças se divertirem, o Matrangolo Sorvetes e Cia. conta com um ambiente aconchegante, onde há um espaço kids com monitores à disposição. Aberto diariamente das 9h às 22h, o estabelecimento traz diversas opções de sorvetes cremosos, caldas especiais, rodízio e torre dessa tradicional delícia gelada, milk shakes, geleias diferenciadas etc. Mais informações pelo telefone (35) 99975-5583.