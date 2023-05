Rua histórica de Minas entra na lista global de lugares instagramáveis

Semana Santa atraiu centenas de turistas para Ouro Preto, Patrimônio pela Unesco, que conserva a rica arquitetura colonial nos mais de 300 anos (foto: Leandro Couri/EM)

Há cidades no mundo por onde o viajante passa que ele nunca mais esquece. São ruas, avenidas, becos e praças onde tudo acontece. E nesses cantinhos de bem-estar e bem-querer, o turista se apaixona pelas belezas arquitetônicas do lugar. Aqui, nas cidades históricas de Minas Gerais, não é diferente. Ao andar por ruas de pedras, em ladeiras intermináveis, o visitante conhece muito do nosso rico passado, lugares que carregam histórias, despertam curiosidade, enchem os olhos pela beleza ou saem muito bem nas fotos – ou, quem sabe, tudo isso junto. É como na canção: "Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais".





Considerando que 82%* dos brasileiros afirmam que lugares bonitos, que rendem posts nas mídias sociais e são “instagramáveis”, são um fator que impacta na decisão de um local de viagem, a Booking.com selecionou seis destinos (entre ruas, canal e avenidas) mundo afora que valem a visita e dicas de onde se hospedar por perto.





Rua Conde de Bobadela, em Ouro Preto (Brasil)

A famosa Rua Conde de Bobadela (mais conhecida como Rua Direita) entrou recentemente na lista de destinos instagramáveis (foto: Leandro Couri/EM)



Todas as cidades históricas de Minas Gerais têm a sua famosa Rua Direita. Em Ouro Preto, que abriga algumas das joias arquitetônicas da história brasileira, o nome correto dela é Rua Conde de Bobadela, nomeada em homenagem ao militar português Gomes Freire de Andrade, que governou a Capitania do Rio de Janeiro. Nessa rua, é possível encontrar uma variedade de restaurantes, igrejas, lojas de artesanatos e comércio. É lá, também, onde se encontra o Museu da Inconfidência, no encontro com a Praça Tiradentes. Não à toa a Rua Direita ganhou destaque internacional como lugar instagramável. No sobe-desce da ladeira de pedras, turistas munidos com seus smartphones, registram nas redes sociais selfies com a beleza arquitetônica ao fundo servindo como moldura.









Viajar para Ouro Preto, a 97 quilômetros de Belo Horizonte, é como se você estivesse indo para o coração do Brasil. As ladeiras da cidade guardam a história de séculos de extração de minério, a riqueza da arquitetura colonial e algumas das principais obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Mestre Ataíde. As igrejas barrocas com traços de rococó, o casario colonial e o relevo dão charme único à cidade, fundada em 1711, e que chegou a ser a mais populosa da América Latina no século 18, no auge da extração do ouro. Desde 1980, a cidade histórica é patrimônio mundial da Unesco. Bora correr lá neste final de semana e tirar uma sélfie?

Via Celio Vibenna, Roma (Itália)

A Via Celio Vibenna, em Roma, é onde se encontra o icônico Coliseu, ponto turístico da capital italiana (foto: Carlos Altman/EM)

Imagine trafegar de carro por uma rua onde, logo ao lado, se encontra o Coliseu. A Via Celio Vibenna, em Roma, é endereço para o maior anfiteatro já construído e icônico ponto turístico da capital italiana. Também conhecido por Anfiteatro Flaviano, já que foi construído na época de imperadores dessa dinastia, o Coliseu tinha capacidade para 50 a 80 mil espectadores e era palco de combates de gladiadores e espetáculos públicos. Para os oito a cada dez brasileiros (81%)* que consideram que visitar lugares históricos é uma motivação para viajar, vale visitar o monumento e descobrir mais detalhes sobre a história das batalhas e os fatos sobre a arquitetura do local. A 10 minutos a pé dali o viajante encontra o Fauno Urban Resort, uma propriedade cheia de verde, com clima relaxante e um delicioso café da manhã italiano servido diariamente.





Yonge Street, Toronto (Canadá)

É na Yonge Street que acontece o Pride Festival de Toronto, o maior evento LGBTQIA+ no Canadá (foto: Visit Toronto/Divulgação)



Dentro de Toronto, existe um enclave chamado Church-Wellesley. Esse território com distinções sociais e culturais, com fronteiras geográficas dentro dos limites da cidade, é uma área totalmente dedicada à comunidade LGBTQIAP+ e rica em arte e cultura. Chamada pelos locais de “village”, essa espécie de bairro possui galerias, instalações de arte, teatro e vida noturna diversificados, que atraem visitantes da comunidade e de fora dela em todo o mundo – o local perfeito para os 80% de brasileiros* que consideram o fato de ser livre para agir e fazer o quiser uma importante motivação para viajar. É em uma das ruas que delimitam o local, a Yonge Street, que acontece o Pride Festival de Toronto, o maior evento dessa categoria no Canadá, com mais de 90 carros alegóricos e uma multidão que chega a centenas de milhares. Para quem quiser se hospedar por perto, uma das opções é o The Anndore House, que fica numa das esquinas perpendiculares da Yonge Street. E se o turista quiser conhecer mais de Toronto, dá para fazer um passeio guiado a pé para visitar as 10 atrações mais famosas da cidade.





Caminito, Buenos Aires (Argentina)

Colorido e charmoso, o Caminito é uma espécie de rua-museu localizado no bairro de La Boca, em Buenos Aires (foto: LUIS ROBAYO/AFO )



Um a cada cinco brasileiros (21%)* afirmam que, em 2023, as viagens a lazer devem ter destino às grandes cidades. Com a vantagem de um câmbio que favorece, Buenos Aires é um dos destinos mais badalados para quem deseja sair do país. E uma vez que se visita a capital argentina, é impossível não passar pelo Caminito. O Caminito é uma espécie de rua-museu localizado no bairro de La Boca cujo nome homenageia um célebre tango composto por Juan de Dios Filiberto e Gabino Coria Peñaloza. O icônico logradouro colorido está, ainda, bem próximo ao La Bombonera, campo de futebol do clube Boca Juniors, um dos times mais bem-sucedidos do futebol argentino. Se estiver viajando com crianças, o Hotel Intersur San Telmo é uma opção com espaço infantil a uma curta distância de carro do Caminito, do Mercado de San Telmo e do Porto Madero.





Spiegelgracht, Amsterdã (Holanda)

Tombado pela Unesco, o Spiegelgracht é um canal no Centro de Amsterdã (foto: Booking/Divulgação)



O Spiegelgracht é um canal no Centro de Amsterdã que também dá nome à via em suas bordas. O local está distante apenas seis minutos de bicicleta – um dos meios de transporte mais utilizados na cidade – da Casa de Anne Frank e apenas oito minutos do Rijksmuseum, alguns dos pontos mais famosos da cidade. O canal foi construído no século 16 e faz parte do conjunto de Canais de Amsterdã que foram designados como Patrimônio Mundial da UNESCO. Para quem deseja embarcar em um passeio pelas águas que cruzam estes caminhos, é possível realizar um cruzeiro pelos canais. Para se hospedar, não há opção melhor que uma acomodação bem de frente para Spiegelgracht – e é isso que o turista encontra no Spiegelgracht Apartments, que consegue abrigar até cinco pessoas em um ambiente de muito bom gosto.





Duval Street, Key West (Estados Unidos)

Duval Street, a principal rua do Centro da da Ilha de Key West, na Flórida (foto: Visit Florida/Divulgação)



Key West é uma pequena ilha no estado da Flórida famosa por seu pôr do sol, pelas águas azul-turquesa e pela influência caribenha nas casas e na cultura – já que está perto de Cuba e Bahamas. Para os 88%* de brasileiros que afirmam que ótimas praias impactam suas decisões de viagens, bem como para os 75%* que dizem que vida noturna é importante, Key West é o destino perfeito. Um dos locais mais populares da cidade é a Duval Street, a principal rua do centro da cidade que conta com mais de 40 bares e restaurantes, diversas lojas e lugares para curtir a vida noturna. Foi lá que teve origem a famosa “key lime pie”, uma torta de limão norte-americana feita com frutas da região. Os viajantes que se aventurarem pelo local só com amigos, parceiros ou familiares adultos podem aproveitar o H2O Suites – Adults Only, a apenas 200 metros da rua principal. Para fechar com chave de ouro, dá para contratar um passeio de veleiro com bebidas e aperitivos ao pôr do sol.









*Dados da pesquisa





Pesquisa foi encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 42.513 entrevistados em 33 países e territórios, incluindo o Brasil. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a trabalho ou lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2023. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro e fevereiro de 2023.