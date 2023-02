Salvador abre oficialmente hoje o carnaval com muito axé e força dos orixás

Totalmente gratuito e democrático, Ivete Sangalo, rainha do axé de Salvador, abre carnaval baiano sobre um trio elétrico nesta quinta-feira (foto: Roberto Abreu / Agecom)



"Salvador atrás de Floripa é loucura", escreveu a leitora Lorena Passarini, em uma postagem no Instagram do EM sobre o ranking dos destinos mais reservados para o Carnaval. Na matéria publicada nessa quarta-feira (15/2), história, axé, acarajé, orixás, trios elétricos e alegria. , escreveu a leitora Lorena Passarini, em uma postagem no Instagram do EM sobre o ranking dos destinos mais reservados para o Carnaval. Na matéria publicada nessa quarta-feira (15/2), Salvador, capital da Bahia, ficou em 4º lugar . Bem atrás, nesta ordem, do Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Outros leitores questionaram o resultado da pesquisa da Booking.com e levantaram o embate: quem teria o melhor o carnaval? Diante da polêmica, decidimos mostrar o que é que a Bahia tem:





Oficialmente, Ivete Sangalo abre o carnaval com um trio elétrico nesta quinta-feira (16/02) só para a pipoca - ou seja, sem a corda que limita o espaço privilegiado próximo ao trio para as pessoas que compraram os abadás, que caracterizam a folia de rua baiana. Nos dias seguintes, Léo Santana, Saulo, Xanddy Harmonia, Baiana System e Os Mascarados, puxados pela cantora Larissa Luz, também garantem a alegria dos pipocas na cidade. Entre as opções com abadá, o tradicional Bloco Timbalada faz a festa no sábado e no domingo de Carnaval (18 e 19/02), com a participação de Carlinhos Brown, Xexéu, Patricia Gomes e mais estrelas.

Circuito Barra-Ondina é um dos trajetos dos trios no carnaval em Salvador (foto: Valter Pontes/SECOM)

O Carnaval oficial de Salvador começa hoje. De 16/02 a 21/02, os trios elétricos vão tomar as ruas da cidade, acompanhados por cerca de 800 mil turistas, segundo estimativa da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). A cidade aparece no top 10 destinos nacionais com maior quantidade de reservas em hotéis para o período da folia, segundo os dados do Hurb, mostrando sua força turística na comemoração de uma das maiores festas nacionais. A plataforma de viagens online no Brasil buscou na astrologia respostas para entender a relação entre a cidade e o evento, com ajuda da astróloga Pam Ribeiro, conhecida pelo perfil @abruxapreta no Instagram.

No Centro Histórico do Pelourinho, o Bloco Afoxé Filhos de Gandhy apresenta a energia dos tambores (foto: RAUL SPINASSE/AGENCIA A TARDE/AE )





Com sol em Áries, Salvador brilha como o elemento fogo. O signo é ainda regido pelo planeta Marte, símbolo da ação e da energia. Não é à toa que a cidade é conhecida pelas festas, sendo um dos principais destinos da maior delas - o Carnaval. Para a folia, o destaque são os circuitos Barra-Ondina e Campo Grande, onde os trios elétricos desfilam ao longo das avenidas. No primeiro, são quatro quilômetros que ligam o Farol da Barra ao monumento As Meninas do Brasil, passando pelos camarotes de frente para a praia do Porto da Barra. Já o segundo circuito - que na verdade é o mais antigo de Salvador - conta com 6 quilômetros e percorre a Avenida Sete de Setembro, passando pelo Forte de São Diogo e pela Praça Castro Alves.





Representação artística de uma cerimônia do Candomblé - religião brasileira de matriz africana - com seus orixás, música e trajes ritualísticos (foto: Raul Spinassé/ Ag. A Tarde/Folhapress)



Para conhecer de perto o calor do sol em áries soteropolitano, o Hurb indica passeios na capiatal baiana. O primeiro é a representação artística de uma cerimônia do Candomblé - religião brasileira de matriz africana - com seus orixás, música e trajes ritualísticos, acompanhada de um jantar com o melhor da culinária local.









Os sabores da Bahia também podem ser apreciados na Feira de São Joaquim, mercadão ao ar livre que reúne especiarias, ervas milagrosas e o tudo sobre a comida típica afro-baiana. O tour também vai desde os restaurantes requintados aos bares mais simples, passando pelas barracas de comida de rua, com destaque para o acarajé.









No Museu do Carnaval, é possível fazer uma imersão nessa festa popular baiana. Ao longo dos seus quatro andares, a instituição une tradição à tecnologia para proporcionar experiências interativas. O espaço conta a história dessa manifestação cultural, apresentando ao público, por exemplo, Dodô e Osmar, dupla a quem é atribuída a criação do trio elétrico na década de 1950. Foram eles os primeiros a tocar música ao vivo em um caminhão em movimento, costume hoje imortalizado. Vinte anos mais tarde, cantores baianos começaram a compor hits especialmente para o período.

Vale uma visita no carnaval: confira as imagens dos orixás que flutuam sobre as águas do Dique do Tororó (foto: Alfredo Durães/EM/)

Para saldar a religiosidade, oito esculturas de orixás flutuam na água do Dique do Tororó. As imagens de Oxum, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxalá, Iemanjá, Nanã e Iansã são obras do artista plástico de Salvador Tatti Moreno que adornam o único manancial natural da cidade. Tombado pelo IPHAN, o dique é um dos cartões-postais da cidade. Com o entorno arborizado, pistas de corrida, decks de pesca, raias para remo, pedalinhos, restaurantes e playground, o Hurb indica o passeio ao ar livre para toda a família.





Para finalizar, conhecida pelo seu centro histórico - que concentra um dos maiores acervos de arquitetura barroca da América Latina -, a cidade revela sua memória em locais como o Pelourinho, o Forte de São Pedro e o Farol da Barra e outros monumentos do século 16. Uma expressão consegue resumir a força realizadora, o poder e o desejo pela felicidade que move a capital baiana: axé!