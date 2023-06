Google terá sistema de pagamentos em celulares Android

442

A carteira do Google vai passar a permitir pagamentos a partir da leitura de QR Code. A novidade, anunciada na manhã desta terça-feira (27/6), estará disponível a qualquer smartphone com sistema operacional Android capaz de fazer transações digitais com cartões de crédito e débito. Segundo a big tech, o Brasil será o primeiro país a ter a tecnologia, mas ainda sem data para entrar em funcionamento.





“A inclusão digital passa pela inclusão financeira. É um sistema inédito desenvolvido no Brasil, que vai conectar de forma segura consumidores e empresas. É um projeto feito pensando no brasileiro, afinal queremos ter praticidade e segurança”, afirma o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, durante a abertura do Google For Brasil 2023.





"Os dados mostram que uma parte expressiva da população brasileira acaba excluída da facilidade e da segurança trazidas pelos pagamentos digitais feitos com a carteira do Google. O pagamento por QR Code é uma tecnologia pensada e desenvolvida para mercados como o nosso, que vai ampliar ainda mais a democratização digital já proporcionada pelo sistema Android", afirma Natacha Litvinov, líder de estratégia e operações de pagamentos do Google para América Latina.





Dados divulgados recentemente pela consultoria IDC apontam que cerca de 60% dos smartphones Android vendidos no Brasil nos últimos três anos não são equipados com essa tecnologia. Além disso, apenas 25% dos brasileiros fazem pagamentos por aproximação com seus smartphones, segundo levantamento de 2023 da consultoria eMarketer.

Como usar a carteira do Google









Para pagar usando um QR Code, basta ir até uma loja física e escolher o produto. Na hora do pagamento, peça ao lojista para gerar um QR Code para pagamento com cartão. Quando o código dinâmico aparecer na tela, abra a carteira do Google e selecione pagamento por QR Code. Depois, aponte a câmera para a tela e aguarde a leitura. Então, confira os dados do pagamento no seu celular e confirme a transação. O recibo do pagamento ficará guardado na carteira para que você o usuário tenha sempre à mão.