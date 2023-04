Twitter devolve selo azul para algumas celebridades e meios de comunicação

Elon Musk removeu o selo azul de usuários do Twitter que não pagaram por ele (foto: Chris DELMAS/AFP)

O Twitter restabeleceu o selo azul para alguns veículos de comunicação e celebridades neste sábado (23), depois de remover o selo azul de usuários que não pagaram por ele, uma medida contestada por muitas partes interessadas.Elon Musk, que comprou o Twitter no final de outubro por 44 bilhões de dólares, havia prometido se livrar da marca azul que um usuário obtinha após verificar sua identidade e cumprir certas condições.A empresa começou a remoção em massa do selo azul na quinta-feira.Para ter o distintivo azul é necessário pagar mensalmente 8 dólares, valor que permite acessar outras vantagens do "Twitter Blue", que incluem mais visibilidade e menos anúncios.Mas menos de 5% dos 407.000 perfis verificados se inscreveram no novo plano, de acordo com Travis Brown, um desenvolvedor de software que monitora plataformas de mídia social de Berlim.Musk tuitou na sexta-feira que estava "apagando algumas [assinaturas] pessoalmente".