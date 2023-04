Famosos perdem selo do Twitter e usuários debocham: 'Gente como a gente'

A rede passou a retirar os selos de verificação de contas que não são adeptas do Twitter Blue (foto: Reprodução/Redes sociais ) Usuários do Twitter debocharam de famosos que perderam o verificado em seus perfis. Começando nesta quinta-feira (20/4), a rede passou a retirar os selos de verificação de contas que não são adeptas do Twitter Blue.





A plataforma já havia avisado que a partir da data os selos azuis seriam mantidos apenas para os assinantes do Twitter Blue. O anúncio gerou polêmica e preocupação para os perfis com grande visibilidade, uma vez que precisariam pagar pelo verificado para serem identificados.





um monte de celeridades mundialmente conhecidas perdendo verificado por nao pagar twitter blue e um monte de who que ngm nunca viu na vida aparecendo com verificado, twitter vc ja foi relevante um dia pic.twitter.com/V5lYC3qve8 — dear ben (@Rose_coloredb0y) April 20, 2023

Harry acaba de perder o verificado no Twitter por não assinar o Twitter Blue. pic.twitter.com/VpIZnPpAHN — Harry Styles Brasil (@bestharrysbr) April 20, 2023





A internet esteve alvoroçada com as descobertas e os perfis com grande visibilidade viraram alvo de deboche. Muitas pessoas fizeram memes de famosos que perderam o verificado, como se eles não tivessem dinheiro para assinar o Twitter Blue e precisassem de ajuda financeira.





O termo “PERDEU TUDO” esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter.

%uD83D%uDEA8 PERDEU TUDO! Arctic Monkeys perdeu o verificado pois está sem a quantia de $8 para pagar o Twitter Blue. Vocês podem ajudar a banda a recuperar o verificado doando para o seguinte pix %uD83D%uDC49 daviackerman@gmail.com pic.twitter.com/nlEZcWRCII — acervo arctic monkeys %uD83E%uDEA9 (@acervoarctic) April 20, 2023 Perdeu tudo! Elon Musk acaba de matar o selo de verificado do Jão no twitter!



E vamos de vaquinha pro querido assinar o twitter blue %uD83D%uDE4F pic.twitter.com/7bMyFSBO1E — Mundinho do Jão %uD83C%uDF0E (@mundinhodojao) April 20, 2023 PERDERAM TUDO! blackpink está sem dinheiro para assinar o twitter blue e perderam o verificado da conta, vou deixar o link da vakinha no próximo tweet pra ajudarmos as queridas %uD83D%uDE14 pic.twitter.com/nZgRkrMpX5 — %uD835%uDC57%uD835%uDC62%uD835%uDC59%uD835%uDC56%uD835%uDC4E%u17F9 (@jissonie) April 20, 2023 %uD83D%uDEA8 PERDEU TUDO! Após perder a verificação, voltar a ser anônima por não ter condições de pagar o Twitter Blue, cantora Joelma é vista pegando um busão na cidade de Belém. pic.twitter.com/1FVeMVal1S — Joelma Updates (@JoelmaUpdates) April 20, 2023

Alguns perfis brincaram que sem a verificação, alguns famosos se aproximam deles: “gente como a gente!”.

Outros disseram que com a recente explosão do foguete de Elon Musk, dono da rede social, os usuários deveriam assinar o novo modelo para que ele pudesse arcar com o prejuízo.

Assinem o Twitter Blue para ajudar a cobrir o prejuízo do bilionário herdeiro dessa Succession da vida real https://t.co/aowgHYb8VQ — Rita Lisauskas (@RitaLisauskas) April 20, 2023