Cinco operadoras telefônicas dos EUA estão fora do ar; BR registra falhas

De acordo com o DownDetector, site internacional que registra a paralisação de plataformas, cinco redes de celulares estão fora do ar nos EUA. Em solo brasileiro, clientes da Claro sofrem com lentidão no serviço 4G e falha na realização de chamadas telefônicas.





Os dados do Downdetector revelam que as queixas sobre as operadoras estadunidenses começaram no mesmo intervalo, entre 12h e 12h30. Agora, quatro horas após o início da queda, a operadora estadunidense T-Mobile, referência em 5G no país, já acumula 16,2 mil queixas. Por volta das 12h18, 80 reclamações foram registradas. Às 15h48, eram 1.408, apenas registradas naquele minuto.









No Twitter, a T-Mobile brincou com a situação. "Bem, acho que Twitter é tudo o que estamos fazendo hoje", escreveu. Depois, a companhia publicou um post afirmando que "ter um serviço excelente é a principal prioridade" da operadora e que estão trabalhando para resolver o problema.

Já a Verizon acumula 25,5 mil reclamações. Na última atualização do site, foram registradas 1.580 queixas entre 16h05 e 16h20. As áreas afetadas são semelhantes às da T-Mobile, e expandem para Pittsburgh, Brooklyn, Indianapolis, Washington e Philadelphia. Os usuários reclamam de falha na internet móvel (55%) e nas ligações (32%).





Uma cliente de Nova Jersey afirma que está há três horas sem os serviços. "Sem internet, sem Instagram, sem mensagens instantâneas e SMS só ficam como 'enviando'", conta. "Outros amigos de outras operadoras também estão tendo problemas", completa a mulher. "Apenas com uma barra de serviço e não consigo fazer ligações ou enviar SMS", diz outro usuário da Verizon.





A At&T, que também oferece serviço de WI-Fi fixo, também foi alvo de críticas. Neste caso, além da falha na internet móvel, a internet banda larga também está fora do ar em Boston, Califórnia e Georgia. Outras duas operadoras de menor porte, a Metro e a US Cellular, também estão fora do ar. De acordo com os usuários, nessas duas, a queda começou a ser registrada entre 11h e 11h30 da manhã.





No Brasil, clientes da Claro reclamam de instabilidade em ligações





A operadora Claro, que oferece serviço móvel e de internet fixa, também foi alvo de reclamações dos usuários. "Meu número da Claro não funciona. Não consigo acessar nem app, nem ligar", comentou um usuário do Twitter. A reportagem entrou em contato com a Claro, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.