Fora do ar, Facebook tem mais de 5% de queda nas bolsas dos EUA

Facebook e outros aplicativos pararam de funcionar (foto: OLIVIER DOULIERY / AFP)

Nesta tarde, as ações do Facebook já sinalizavam uma queda de 5,63%. No índice Nasdaq, a empresa recuou 2,3%. Por sua vez, o índice S&P 500 registrou queda de 1,43% e o Dow Jones cedeu 1,05%. O Nasdaq, fortemente ligado ao setor de tecnologia, via sua queda pressionada pelo apagão na rede social de Mark Zuckerberg.





Por volta das 16h (horário de Brasília), a performance melhorou um pouco, mas o cenário continuou negativo. as ações da empresa caíam 5,11%, a US$ 325,49.





Outras empresas de tecnologia, como Apple, Amazon e Microsoft, também caíram, mas menos que o Facebook. O Nasdaq sinalizou queda de 2,14%.

Às 13h22 (de Brasília), o Facebook emitiu pronunciamento breve no Twitter, pedindo desculpas aos usuários pela instabilidade das redes e ressaltando que estão trabalhando para colocar as plataformas de volta à ativa . No entanto, não justificaram o motivo.





A repercussão negativa em torno da falha dos aplicativos foi noticiada em vários jornais dos Estados Unidos, como o New York Times ou Wall Street, ganhando as manchetes em todo o mundo.